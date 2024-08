1/13 Das Magazin «Forbes» hat die Top Creators 2024 gekürt – mit 44,9 Millionen Followern ist Nico Capone der beliebteste Schweizer Influencer auf der Liste.

Die deutschsprachige Ausgabe des «Forbes»-Magazins hat ihre allererste Top-Creators-Liste lanciert. Darin werden die Top 40 Influencer des deutschsprachigen Raumes 2024 präsentiert – ohne Reihenfolge. Der Grund: «Social Media Creators sind nicht nur ein Medienphänomen, sondern auch ein stark wachsender Wirtschaftsfaktor», erklärt das Magazin. «Diese Creators sind mehr als nur digitale Influencer – sie sind Innovatoren, Unternehmer und echte Game-Changer, die die Art und Weise, wie wir Medien und Marken erleben, nachhaltig verändern», fügt der Co-Ersteller der Liste, influence.vision, auf Instagram an. Ausgesucht wurden die Influencer «anhand mehrerer Kriterien und über einen mehrstufigen Prozess», erklärt Forbes weiter.

Zudem betont das Magazin, «dass die Persönlichkeiten ebenso vielfältig sind wie die Plattformen, auf denen sie aktiv sind.» Von Musikern wie Shirin David (29) über Sportinfluencerinnen wie Pamela Reif (28) bis hin zu TikTok-Sensationen wie Lena Mantler (22), sowie Beauty- und Foodblogger, Streamer und Unternehmer – alles ist vertreten. Unter den Creators sind auch fünf Schweizer. Blick stellt sie dir vor.

Nico Capone (33): 44,9 Millionen Follower

Nicolas Scuderia, alias «Nico Capone Comedy», ist der beliebteste Schweizer Komödiant und Influencer. Der Maler und Lackierer aus Lausanne wurde 2019 durch seine Videosketche auf Instagram und TikTok international berühmt. Bei den Videos handelt es sich oft um Parodien, wo bereits existierende Szenen humorvoll nachgestellt oder in einen Sketch integriert werden – dabei übernimmt seine Frau Daniela oft eine Hauptrolle. 2023 belegte Capone zudem den zweiten Platz in der 13. Staffel der Show «Danse avec les Stars».

Oluyomi Scherrer (25): 16,4 Millionen Follower

Auch Foodblogger Oluyomi Scherrer, online bekannt als «Thispronto», ist seit 2020 über die Schweizer Grenzen hinweg bekannt – unter anderem in Brasilien, Deutschland, Mexiko und den USA. Auf seinen sozialen Medien postet der 25-jährige gelernte Koch aus Bern neben generellen kulinarischen Inhalten auch kreative und einfach umsetzbare Koch-Anleitungen. Seine Lieblingszutat? Käse – seine zähen und dehnbaren Kreationen zieht er vor der Kamera genüsslich auseinander. Inzwischen besitzt er auch einen Onlinevertrieb für Snacks.

Joung Gustav (31): 5,9 Millionen Follower

Der bürgerliche Name des Influencers Joung Gustav ist nicht bekannt – sein Gesicht auf den Strassen Zürichs, insbesondere am Bahnhof Stadelhofen, hingegen umso mehr. Gustav nimmt nämlich seit 2020 mit allen möglichen Leuten Kurzvideos auf, vor allem jedoch mit Teenagern. Zudem hat er auch einige Rap-Songs veröffentlicht und 2023 eine eigene Getränkemarke namens «Vyte» lanciert. Für seine Online-Präsenz hat er 2022 den Swiss Influencer Award in der Kategorie Entertainment gewonnen.

Adrian Vogt (25): 3,2 Millionen Follower

Der Basler Adrian «Aditotoro» Vogt wurde 2016 durch humorvolle Videos in Schweizerdeutsch bekannt, die Schweizer Klischees und die unserer Nachbarländer aufs Korn nehmen. Seine markante Pilzfrisur, sein Schnauzer und sein unkonventioneller Kleidungsstil sind zu seinem Markenzeichen geworden. Inzwischen sind es generell humorvolle Beiträge auf Hochdeutsch. Auch er erhielt schon Swiss Comedy Awards: 2020 im Bereich Online und 2021 im Bereich Entertainment. Mit seinem Mode-Label «De Bifferent» ist er auch in der Modewelt aktiv.

Zeki Bulgurcu (34): 1,9 Millionen Follower

Zeki Bulgurcu ist der Kopf hinter den beliebten Instagram-Accounts «Zekisworld» und «Swissmeme». Letzteren gründete er 2013, um speziell schweizerdeutsche Inhalte zu teilen, und wurde damit zum Meme-Meister. Heute kreiert er humorvolle Videoclips über sein eigenes Leben sowie gesellschaftlich relevante Themen. Zudem plant er, in die Musik- und Filmproduktion einzusteigen.

