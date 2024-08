1/8 Zeki Bulgurcu wurde als Comedian und Dönerverkäufer bekannt.

Der Schweizer Influencer Zeki Bulgurcu (34) und die Ex-Bachelorette Yuliya Benza (30) haben ihre Liebe in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Zeki postete ein Video auf Instagram, das die beiden küssend vor einem romantischen Sonnenuntergang auf einem Boot zeigt. Untermalt wird der Kuss vom Song «Yellow» von Coldplay.

Die Liebesbekundungen gingen hin und her: Yuliya erwiderte Zekis rotes Herz in ihrer Story. Schon Ende Juli hatte sie Fotos von sich im gleichen Outfit auf einem Boot gepostet – möglicherweise war Zeki da bereits mit an Bord. Dass die beiden mehr als nur befreundet sind, darauf deuteten schon frühere Posts hin.

Sie waren schon zusammen wandern

Vor gut einem Monat veröffentlichten sie ein gemeinsames Video, in dem sie die Schweizer Wanderkultur auf die Schippe nahmen. Ein anderer Beitrag zeigte, wie sich Yuliya für ein Date hübsch machte, nur um Zeki dann im Wanderoutfit zu begrüssen.

Den Sinn für Humor teilen die Turteltauben offensichtlich. Jetzt scheint es ernst zu sein mit der Liebe. Die Fans freuen sich mit dem sympathischen Paar und wünschen ihnen alles Gute für die gemeinsame Zukunft.