Nach zwei Spielen ist der WM-Traum der Türkei geplatzt. Die Pleiten gegen Australien und Paraguay sorgen für ein frühes Ausscheiden. Der türkisch-schweizerische Influencer Zeki ist nicht überrascht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Türkei nach zwei WM-Niederlagen gegen Australien und Paraguay ausgeschieden

Influencer Zeki Bulgurcu: «Türken feiern vorher, Gegner danach»

Schweiz nach 4:1 gegen Bosnien auf Kurs für Top 32

Fynn Müller People-Redaktor

Die türkische Nationalmannschaft erlebt an dieser WM ein Debakel. Nach der Auftaktniederlage gegen Australien gab es in der Nacht auf Samstag auch gegen Paraguay eine Pleite. Damit ist das WM-Aus bereits nach zwei Spielen besiegelt. Der Spott und die Häme im eigenen Land sind riesig.

Nicht zuletzt, weil man sich im Vorfeld deutlich mehr ausgerechnet hat. Mit Arda Güler (21), Kenan Yildiz (21) oder Can Uzun (20) hat die Türkei starke Einzelspieler in ihren Reihen. Doch als Kollektiv passt es nicht zusammen. Nach zwei Spielen ist der WM-Traum geplatzt.

Zeki hat noch geschlafen

Einer, den das frühe Ausscheiden nicht überrascht, ist der türkisch-schweizerische Influencer Zeki Bulgurcu (35), bekannt für seinen Instagram-Channel Swissmeme. Für die entscheidende Partie gegen Paraguay stellte er sich nicht einmal den Wecker, wie er Blick verrät. «Habe keines der beiden Spiele gesehen. Sie waren zu früh. Ich habe mir nur die Highlights angeschaut.»

Dann wird Zeki deutlich. Seine knallharte Analyse des WM-Flops: «Mich überrascht es nicht. Die Türken feiern vor dem Spiel, und der Gegner danach.» Autsch. Mit diesem bissigen Spruch spielt Zeki darauf an, dass die Erwartungen und die Stimmung rund um die Mannschaft oft grösser seien als die tatsächlichen Leistungen auf dem Platz.

«Drücke der Schweiz die Daumen»

Der Schweizer Influencer mit türkischen Wurzeln stellt klar: «Ich drücke jetzt natürlich der Schweiz die Daumen.» Nach dem souveränen 4:1-Sieg gegen Bosnien ist die Nati auf Kurs, sich für die Runde der besten 32 Teams zu qualifizieren.

An seine Kindheit in der Türkei hat Bulgurcu kaum Erinnerungen. Bereits mit drei Jahren kam der heutige Comedian und Social-Media-Star in die Schweiz.