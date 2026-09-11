Laurent Tobler kennt sich mit Uhren aus wie kein Zweiter – auf Tiktok erklärt er, welcher Schweizer Influencer am meisten Geld am Handgelenk hat und erklärt Blick, wieso Influencer am liebsten auf Rolex setzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Laurent Tobler verkauft Luxusuhren und teilt Promi-Uhren auf Social Media

Roger Federer trägt Rolex-Modelle im Wert von bis zu 1,5 Millionen Franken.

Schweizer Nati-Stars besitzen Uhren im Wert von 100'000 bis 250'000 Franken

Silja Anders Redaktorin People

Uhren sind seine Leidenschaft, weshalb Laurent Tobler (27) diese Passion zum Beruf – oder zumindest Nebenjob – gemacht hat. Der junge Zürcher hat sich mit seinem Shop Atelier Tobler inzwischen selbständig gemacht. Von dort aus kauft und verkauft er Luxusuhren, seltene Sammlerstücke oder Modelle, die nicht mehr regulär im Handel erhältlich sind. In der Regel sind diese Uhren Secondhand-Teile von Privatpersonen. Anschliessend verkauft er die Uhren dann «mit einer entsprechenden Marke» weiter.

Sein Wissen über die edlen Accessoires teilt er inzwischen auch auf Social Media. Hierbei legt Tobler den Fokus gerne auf die Uhren berühmter Persönlichkeiten. Besonders spannend ist dabei immer der Blick auf die Handgelenke der Schweizer Prominenz. Bleiben sie ihrem Land treu, wenn es um die Uhrenwahl geht?

Wie viel Geld tragen Zeki, Aditotoro und Co ums Handgelenk?

Ein Blick auf Toblers Tiktok-Account zeigt: häufig ja. Und: Die Rolex ist dabei besonders beliebt. Influencer Fabio, besser bekannt als Finanzfabio (38), trägt laut Tobler eine Rolex GMT Master II. Kostenpunkt: 20'000 Franken. Neo-Influencer Noel Heller (20) schmückt sein Handgelenk mit einer 50'000 Franken teuren Rolex Day-Date. Und Roger Federer (45)? Der bekommt als Werbepartner sogar Rolex-Uhren, die im üblichen Handel gar nicht erhältlich sind und gut und gerne mal bis zu 1.5 Millionen Franken kosten können, wie etwa die Rolex Daytona Blue Sapphire.

Auch Influencer wie Steve Merson (32) setzen auf Rolex, er trägt beispielsweise gerne eine Rolex GMT Master II für etwa 15'000 Franken. Aditotoro (27) trägt eine Rolex Datejust 41, die je nach Modell um die 10'000 Franken kosten kann.

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Laurent Tobler selbst ist ebenfalls Rolex-Fan und besitzt derzeit eine Rolex Datejust II. Wie viel er für diese bezahlt hat, sagt er jedoch nicht. Nicht nur Influencer sind aber Fans von Rolex, auch Bundesräte sind dem Genfer Uhrenunternehmen zugetan. Karin Keller-Sutter (62) hat laut Tobler «einen sehr guten Uhrengeschmack», wie er im Gespräch mit Blick verrät.

Die Nati-Stars lassen für die Uhr einiges springen

In einigen anderen Videos führt Laurent Tobler noch andere Schweizer Persönlichkeiten und ihre Uhrenvorlieben auf. Influencer Zeki setzt etwa auf eine Audemars Piguet Royal Oak für 45'000 Franken und unsere Schweizer Nati-Stars wie Breel Embolo (29) oder Granit Xhaka (33) scheinen eine Vorliebe für Patek Philippe und Audemars Piguet zu haben und lassen sich diese Uhren einiges kosten. Zwischen 100'000 und 250'000 Franken schmücken die Handgelenke der Männer, die ihr Geld mit ihren Beinen und Füssen verdienen.

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Wieso sieht man so viele Rolex-Uhren?

Eine Marke sucht man bei den von Laurent Tobler aufgezählten Persönlichkeiten jedoch vergeblich: IWC. Woran liegt das? «Ich denke, dass Rolex eine andere Zielgruppe und eine andere öffentliche Wahrnehmung hat als beispielsweise IWC», so der Uhrenkenner zu Blick. «Rolex ist bei einem breiten Publikum extrem bekannt und steht stark für Luxus, Erfolg und Status. Dazu kommen viele sportlichere Modelle wie die Submariner, GMT Master II oder Daytona, die gerade bei jüngeren Leuten und Influencern sehr beliebt sind.» Er persönlich empfinde IWC als klassischer und zurückhaltender. Die Marke habe zwar ebenfalls sportlichere Modelle, «aber viele der bekannten Modelle wirken insgesamt etwas eleganter und weniger auffällig». Tobler vermutet, dass IWC eher von Personen gekauft wird, die die Uhr weniger als Statussymbol zeigen möchten, während die Rolex «durch ihre hohe Bekanntheit und den Wiedererkennungswert gerade in den sozialen Medien deutlich stärker präsent ist».

In seinem aktuellen Video spricht er auch über die Uhr von Unternehmer Alan Frei (44). «Da lag ich mit der Patek Philippe falsch», gibt er zu, was auch Frei bemerkte und in die Kommentare schrieb. Dafür entschuldigt sich Tobler und sagt: «Ich wollte da auf keinen Fall ein Gerücht streuen.»