Seit Wochen steht ein mögliches Aus des Kultur-Radiosenders SRF 2 im Raum. Nun verkündet die SRG-Generaldirektorin: Der Kultursender soll bleiben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Susanne Wille kündigt beim Swiss Media Forum in Luzern an: SRF 2 bleibt

SRG muss trotz 270 Millionen CHF Einsparungen Kultursender nicht schliessen

Radio SRF 2 hat Publikum verloren, digitale Angebote sollen ausgebaut werden

Sophie Ofer Redaktorin People

Beim Swiss Media Forum, dem Schweizer Medienkongress in Luzern, trafen heute die Chefs und Chefinnen der grossen Schweizer Medienunternehmen aufeinander – darunter Susanne Wille (52), Generaldirektorin der SRG.

Als diese in einer Diskussionsrunde von der Moderation gefragt wurde, ob der Kultur-Radiosender SRF 2, wie vielfach diskutiert, tatsächlich geschlossen werden könnte, fand Wille klare Worte: Die SRG müsse 270 Millionen Franken einsparen, doch der Radiosender SRF 2 bleibe. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».

Kritik an möglicher Schliessung

Willes Aussage folgt auf Wochen der öffentlichen Diskussion über das mögliche Sender-Aus. In den Medien wurde die mögliche Schliessung des Kultur-Radiosenders im Zuge des massiven Sparprogramms mitunter scharf kritisiert, insbesondere von Kulturschaffenden.

Kürzlich hatte die SRG bestätigt, dass der Kultursender unter Druck stehe: «Es ist eine Tatsache, dass Radio SRF 2 Kultur in den vergangenen Jahren an Publikum verloren hat. Wir arbeiten daran, das Angebot stärker am Nutzungsverhalten auszurichten.» Kulturinhalte würden zunehmend auch digital verbreitet, zum Beispiel über die SRF News App oder Play SRF.