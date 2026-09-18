Die Zürcher Society-Lady Vera Dillier sorgt in Basel für Aufsehen: Weil sie im Auto nicht angeschnallt ist, gibt es 60 Franken Busse. Der Basler Beauty-Unternehmer Denis Clyde bezahlt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Society-Lady Vera Dillier erhält in Basel eine Busse wegen Gurtpflicht

Polizisten fotografieren sie vom Tram aus, weil sie nicht angeschnallt ist

60 Franken Busse, bezahlt vom Basler Unternehmer Denis Clyde

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie hats gern lustig und leicht. Nimmt das Leben am liebsten nicht so ernst, denn vor allem sei es ja zum Geniessen da. Die Rede ist von Society-Lady Vera Dillier, die ihr Alter nicht lesen will.

Ihrem Motto bleibt sie auch in Basel treu, wo sie als Model an der ersten Basel Fashion Week mit ihrem Lebenspartner über den Catwalk defiliert. Um ungehindert an den Ort zu kommen, wird sie vom Basler Jungunternehmer Denis Clyde (32), der durch die Modeschau in der Elisabethenkirche führt, im Hotel abgeholt.

«In Zürich sind wir immer blau»

Kaum eingestiegen, fahren sie hinter einem Tram her und witzeln darüber, dass diese in Basel grün sind. «In Zürich sind wir immer blau», so Dillier. Was Clyde nicht unbemerkt bleibt: Zwei Polizisten in Uniform sitzen im Tram und machen Fotos. «Erst dachte ich, sie fotografieren meinen Promigast Vera, den sie erkannt haben, oder mein schönes Auto.»

Doch nachdem die Polizisten sie mit Handzeichen aufs Angurten hinweisen, ist klar, was gemeint ist. Clyde ist angeschnallt, Dillier nicht. Ihm ist das gar nicht aufgefallen, denn es gab kein Signal, dass nicht alle angegurtet sind. Nun gibt es 60 Franken Busse – was in der ganzen Schweiz gilt.

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Die Buchautorin von «Heirate nie einen Schweizer» sagt dazu gegenüber Blick: «In meinem eigenen Auto schnalle ich mich immer an, weil das gute Gefährt sonst so laut und lange piepst, dass man durchdreht.»

Schadet dem Image von Basel

Zur Tramaktion der Basler Polizisten meint sie: «Ein wenig Selbstverantwortung sollte man den Menschen schon noch lassen. Ein paar Meter, ohne angegurtet zu sein, zu fahren, ist ja nicht immer tödlich.» Sie gehe das Geld lieber «vertrinken oder noch lieber vergessen», sagt sie lachend.

Die Rechnung übernimmt Denis Clyde. «Dafür hat sie mich zu sich nach St. Moritz eingeladen. Ich würde über so einen Betrag nie mit jemandem diskutieren. Wir hatten es mega an der Show, der Rest ist zweitrangig.»

Weshalb sein Auto nicht signalisiert hat, dass nicht alle angeschnallt sind, weiss er auch nicht. «Ich habe meinen Range Rover Sport erst seit einer Woche, werde das grad checken lassen.»

Den Basler Beauty-Unternehmer nervt die Story trotzdem. «Wenn Zürcher in Basel sind, sollte die Polizei solche Sachen nicht machen. Das schadet unserem guten Image.»