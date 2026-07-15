So plante Thierry den Heiratsantrag bei Helene Fischer

Helene Fischer verbindet: Thierry macht seinem Freund Nico beim Konzert in Zürich einen Heiratsantrag. Die romantische Aktion war über Wochen hinweg geplant.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thierry macht Heiratsantrag bei Helene-Fischer-Konzert in Zürich

Über 33'500 Zuschauer sahen den Antrag, Videos gehen viral auf Tiktok

Seit zweieinhalb Jahren Paar, wohnen gemeinsam in München, Hochzeit geplant

Michel Imhof Teamlead People

Rund 33'500 Menschen schauten zu, als Thierry (24) vor seinem Freund Nico (30) am Konzert von Helene Fischer (41) im Stadion Letzigrund auf die Knie ging und um seine Hand anhielt. Videos und Bilder davon gehen aktuell auf Tiktok viral. «Die Idee hatte ich schon mega lange. Und wusste: Wenn ich einen Heiratsantrag mache, dann bei Helene Fischer», sagt Thierry im Gespräch mit Blick.

Die beiden verbindet eine besondere Liebesgeschichte: Sie lernten sich im Januar 2024 bei der ARD-Show «Die Schlagerchampions» kennen, in der Helene Fischer auftrat. Sie sassen hintereinander. Weil Thierry aufs WC musste, bat er Nico, auf seine Jacke aufzupassen. So funkte es. Seit zweieinhalb Jahren sind sie ein Paar und wohnen gemeinsam in München (D). «Helene hat uns zusammengeführt», sagt Thierry, der schon 2023 zu Helene Fischer auf die Bühne durfte und mit ihr sang.

Über ein halbes Jahr Planung

«Schon vor über einem halben Jahr begann ich mit der Planung und bekam einen Kontakt zu Helenes Team. So entstand über Wochen ein Austausch für die Planung. Eigentlich sollte der Antrag zuerst in Wien stattfinden, aber dort wurde dann der Konzertfilm gedreht. Also durften wir auf Zürich ausweichen.»

Das Ganze geheim zu halten, war für Thierry nicht einfach. «Aber Nico hat nichts gemerkt. Nur gestern war ich etwas nervös», sagt er. Nico fügt an: «Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet. Es war nur seltsam, dass Thierry gestern nicht im Partnerlook, im Helene-Shirt zum Konzert gehen wollte. Sondern plötzlich darauf bestand, ein Hemd anzuziehen», erzählt Nico. Und fügt mit einem Lachen an: «Jetzt weiss ich ja, wofür er sich herausgeputzt hat.»

Schlaflos nach «Atemlos»

Nico selbst ist noch immer überwältigt vom Heiratsantrag. «Ab dem Moment, als wir die Treppen auf die Bühne gelaufen sind, weiss ich fast nichts mehr. Natürlich kann ich mich an den Antrag erinnern, aber nicht an das, was Helene mit uns geredet hat. Das weiss ich nur von den vielen Videos, die ich sehe», sagt er. Und ist überglücklich, dass die Aktion zustande kam. «Es war der perfekte Ort und richtig magisch. Ich habe vor lauter Aufregung bis um vier Uhr früh nicht geschlafen.»

Lange müssen die frischverlobten Helene-Fischer-Fans nicht aufs Wiedersehen mit ihrem Idol warten. Am Freitag besuchen sie in der Allianz-Arena in München den Tourabschluss. «Unsere Hochzeit findet dann sicher nicht auf einem Konzert statt», meint Thierry mit einem Lachen. «Aber Helene Fischer bekommt garantiert eine Einladung!»