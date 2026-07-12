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Videos zeigen das neue «rückenfreie» Kleid
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Helene Fischers Kleid platzt:Videos zeigen das neue «rückenfreie» Kleid

Vor Gig in Zürich
Kleid von Helene Fischer in Wien geplatzt!

Unfreiwillig rückenfrei: Helene Fischers Kleid riss bei ihrem Wien-Konzert vor 57'500 Fans. Die Panne bleibt auch im Tourfilm für die Ewigkeit erhalten.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Helene Fischer – hier beim Konzert in Hannover – ist beim Gig am Samstagabend in Wien ein Kleider-Malheur passiert.
Foto: imago/Future Image

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Helene Fischer erlebte in Wien ein Kostüm-Malheur vor 57'500 Zuschauern
  • Reissverschluss ihres Kleids platzte bei Konzertaufzeichnung für TV und DVD
  • Am 14. Juli tritt Fischer im Zürcher Letzigrund auf
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Michel ImhofTeamlead People

Seit etwas mehr als einem Monat tourt Helene Fischer (41) mit ihrer 360-Grad-Tournee durch den deutschsprachigen Raum und die Niederlande. Das zerrt nicht nur an den Kräften der Involvierten, sondern offenbar auch an den Textilien, die Fischer auf der Bühne trägt. In Wien trat die «Atemlos»-Sängerin nun unfreiwillig rückenfrei auf.

«Ja, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, ich habe ein neues Kostümchen bekommen. Mein Rücken ist offen», sagte sie zu den rund 57'500 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion und gab ihnen einen Blick auf das Malheur. «Ich trage in Wien rückenfrei, denn der Reissverschluss ist kaputtgegangen. Ich kriege es nicht mehr zu.» Der Vorfall ist ironischerweise direkt vor dem Song «Fehlerfrei» passiert.

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Panne ist Teil des Konzertfilms

Die Panne wurde nicht nur von zahlreichen Menschen im Publikum festgehalten, sondern auch von Fischers Team selbst. Denn: In Wien wurden die Aufzeichnungen von Helene Fischers Tourfilm durchgeführt. Heisst: Wenn der Konzertfilm im Fernsehen läuft oder auf DVD erscheint, ist auch Helene Fischers Rücken zu bewundern. «Heute Abend hat sich das Kleidchen gedacht, das soll doch für die Ewigkeit festgehalten werden. Pratsch!», witzelte die Musikerin am Konzert.

Am Dienstag tritt Fischer dann im Zürcher Stadion Letzigrund auf. Da soll dann alles wieder in Ordnung sein, verspricht Katharina Wenisch vom Tourveranstalter Live Nation: «Helene Fischer wird von einem hervorragenden Garderobenteam auf der Tournee begleitet, das in der Lage ist, alles zu reparieren, neu aufzubereiten und zu pflegen», sagt sie auf Anfrage von Blick.

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Szenen werden nicht nachgedreht

Fans, die nun gehofft haben, dass die entsprechenden Szenen für die Touraufzeichnung in Zürich nachgedreht werden, muss Wenisch derweil enttäuschen. «Da es sich um eine Live-Aufzeichnung handelt, hat der defekte Reissverschluss keinen Einfluss auf die Aufnahme – nichts wird nachgeholt, alles bleibt authentisch!», sagt sie.

Wie sich Fischer in Zürich schlägt, zeigt sich am Dienstagabend. Blick ist vor Ort.

Tickets für den Gig von Helene Fischer am 14. Juli 2026 im Stadion Letzigrund gibts auf Ticketcorner und Ticketmaster. 

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