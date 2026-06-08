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Auf diesem Platz landet «Atemlos»
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Helene Fischers Ranking:Auf diesem Platz landet «Atemlos»

«Geht mir auf den Nerv»
Schlagerkollege schiesst gegen Helene Fischer

Schlagerstar Christian Anders kritisiert Helene Fischer in einem Interview scharf. Der Österreicher sieht ihren Gesangslehrer als Schuldigen – und bietet an, ihr das Singen beizubringen.
Publiziert: 10:31 Uhr
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Aktualisiert: 11:15 Uhr
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Schlagerstar Helene Fischer gerät in einem neuen Interview in die Kritik.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schlagerstar Helene Fischer wird von Christian Anders scharf kritisiert
  • Anders nennt ihre Stimme «zu schmalzig» und bietet Gesangshilfe an
  • Roland Kaiser beeindruckt Anders: «Er singt besser als früher»
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Helene Fischer, eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands, steht im Kreuzfeuer der Kritik. Schlagerlegende Christian Anders (81), einst selbst ein Star der Branche, hat der Sängerin in einem Interview mit «Freizeit Heute» ein vernichtendes Urteil ausgestellt: «Sie kann nicht singen», konstatiert er.

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Anders, der in den 1970er-Jahren grosse Hits landete, äusserte sich ungewohnt scharf über die Deutsche Schlagerqueen: «Sie ist okay, aber sie geht mir auf den Nerv! Ihr Gesangslehrer hat ihre Stimme zu schmalzig gemacht, zu sehr ins Musical-artige.» Er bezeichnet Fischer als «gedrechselte Sängerin», deren Talent seiner Ansicht nach durch falsches Training eingeschränkt wurde: «Wenn sie zu mir käme, würde ich ihr zeigen, wie man singt.»

«Ich kann dir helfen!»

Solche Aussagen sind ungewöhnlich in der Schlagerszene, sie präsentiert sich oft harmonisch und geschlossen. Fischer, bekannt für ihren Hit «Atemlos durch die Nacht», ist auf den grössten Bühnen zu Hause und gilt als Publikumsliebling. Ungeachtet dessen bleibt Anders bei seiner Kritik und bietet der Sängerin sogar Unterstützung an: «Helene, wenn du mich jetzt hörst: Wenn du Probleme hast wegen deiner Konzerte, wenn du Geld brauchst, melde dich bei mir. Ich meine es ernst, ich kann dir helfen!»

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Neben der Kritik an Fischer lobte Anders hingegen einen anderen Schlagerstar: Roland Kaiser (74). Der Sänger, der nach einer Lungentransplantation seine Karriere wieder aufgenommen hat, beeindruckt Anders tief: «Er hat jeden Applaus verdient, und ich finde, er singt jetzt sogar besser als früher. Ich habe grössten Respekt vor ihm.»

Ob Helene Fischer auf die Aussagen ihres Kollegen reagieren wird, bleibt abzuwarten. Ihre Fans dürften jedenfalls anderer Meinung sein.

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