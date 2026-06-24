Helene Fischer sorgt bei Fans für Staunen: Während der Tour-Proben in Frankfurt am Main enthüllt die 41-Jährige ihren unglaublichen persönlichen «Plank»-Rekord – und den habe sie angeblich sogar betrunken geschafft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helene Fischer (41) überrascht Fans mit 11-Minuten-Plank-Rekord in Frankfurt

Die Sängerin hielt die Plank-Position betrunken, was die Crew erstaunte

Weltrekord liegt bei 4 Stunden 30 Minuten, Fischers Leistung bleibt beeindruckend

Sophie Ofer Redaktorin People

Helene Fischer (41) gewährt ihren Fans immer wieder Einblicke hinter die Kulissen ihrer grossen 360-Grad-Stadion-Tour. Ein neues Backstage-Video zeigt sie und ihre Tänzerinnen und Tänzer in Frankfurt am Main; sie trainieren, halten sich fit für die anspruchsvolle Bühnenshow. Im Video gibt Helene Fischer etwas zum Besten, womit sie selbst eingefleischte Fans verblüffen dürfte.

Dass die 41-Jährige extrem fit ist, ist bekannt. Doch ein persönlicher «Plank»-Rekord, den Fischer nun verrät, übertrifft alles: Beeindruckende 11 Minuten lang soll sie in der anstrengenden Unterarmstütz-Position ausgehalten haben.

«Und wisst ihr was? Ich war betrunken!»

«Macht ihr Planks, oder was?», ruft Helene Fischer auf Englisch in die Menge, als sie an ihren gerade trainierenden Tänzerinnen und Tänzern vorbeihastet. Als eine Tänzerin sie auffordert, mitzumachen, reagiert die Schlager-Ikone selbstbewusst und verrät prompt ihre persönliche Bestzeit: «Mein Rekord sind 11 Minuten!», ruft sie stolz und lacht ausgelassen. Das Tänzerteam reagiert ungläubig und ehrfürchtig: «Was!?»

Fischer, die sichtlich Spass in der Situation hat, wollte den Trainingsraum gerade verlassen; doch sie lässt es sich nicht nehmen, noch ein brisantes Detail an der ganzen Sache zu verraten: «Und wisst ihr was? Ich war betrunken!», verkündet sie grinsend ihren Tänzern und Tänzerinnen. Die Tanzcrew jubelt ihr zu.

In den Kommentaren feiern die Fans Fischer für ihren Humor. «Einfach die Coolste», schreibt eine Userin. «Dieser Content in letzter Zeit ist GOLD wert», so eine weitere. Eine Followerin schreibt anerkennend: «11 Minuten muss man betrunken aber auch schaffen können», und ergänzt augenzwinkernd: «In diesem Sinne, Prost!»

Stellt die anderen in den Schatten

Wenn Helene Fischer wirklich 11 Minuten Unterarmstütz geschafft hat, dann wäre das eine aussergewöhnlich starke Leistung. Ein Vergleich unter Promi-Kollegen und -Kolleginnen: Fitness-Influencerin Pamela Reif (29) beweist in einem vielbeachteten Youtube-Video, dass sie stolze 7 Minuten durchhält. Während der Dreharbeiten für «Barbie» (2023) sorgte Schauspielerin Margot Robbie (35) mit einer beachtlichen «Plank»-Dauer von über 4 Minuten für Staunen. «Barbie»-Co-Star Ryan Gosling (45) schaffte hingegen nur rund 3 Minuten.

Den Unterarmstütz-Weltrekord der Männer hält der Tscheche Josef Šálek (57) mit 9 Stunden 38 Minuten und 47 Sekunden seit Mai 2023. Bei den Frauen hält den Weltrekord derzeit die Kanadierin DonnaJean Wilde (59) mit 4 Stunden 30 Minuten und 11 Sekunden.