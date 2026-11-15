Während andere an Heiligabend unter dem Christbaum sitzen, steht Luca Hänni auf der Bühne. Im Gespräch mit Blick erklärt der Musiker, wie er diesen Spagat meistert und welche besondere Botschaft hinter seinem neuen Weihnachtssong steckt, den er mit Swiss Brands United realisiert hat.

Darum gehts Luca Hänni tritt im Dezember im Winter Varieté Nock auf, auch an Heiligabend in Zofingen AG

Am 25. Dezember hat er spielfrei und feiert Weihnachten mit seiner Familie zu Hause

Sein Song «Somebody» gehört zu einer Kampagne, die Einsamkeit an Feiertagen gezielt thematisiert

Bei Luca Hänni (32) hat der Jahresendspurt begonnen: Den ganzen Dezember über steht der Berner Sänger beim Winter Varieté Nock in Zofingen AG auf der Bühne – sogar an Heiligabend. Im Interview verrät der Musiker, wie er Familie und Rampenlicht unter einen Hut bringt, warum bei ihm schon im November Weihnachtsstimmung aufkommt und weshalb ihm das Thema Einsamkeit über die Feiertage besonders am Herzen liegt.

Blick: Bei Ihnen gab es schon am 1. November den ersten Glühwein. Gehören Sie zu den Menschen, die bereits im Herbst voll im Weihnachtsmodus sind?

Luca Hänni: Ich glaube, ich bin schon jemand, der sich sehr früh auf Weihnachten freut. Der erste Glühwein am 1. November war also kein Zufall (lacht). Die richtige Besinnlichkeit kommt dann aber meistens erst, wenn der ganze Trubel etwas weniger wird.

Hat sich Ihr Blick auf Weihnachten verändert, seit Sie selbst Vater sind?

Definitiv. Seit ich Vater bin, bekommt vieles noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Man merkt, dass es gar nicht die grossen Dinge sind, die Weihnachten besonders machen, sondern die gemeinsame Zeit und die kleinen Erinnerungen, die entstehen. Mir ist vor allem wichtig, dass Weihnachten für meine Tochter mit Wärme, Geborgenheit und Zusammenhalt verbunden ist.

Sie stehen an Heiligabend auf der Bühne und können deshalb nicht gemeinsam mit Ihrer Familie feiern. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um?

Ich stehe dieses Jahr tatsächlich den ganzen Dezember beim Winter Varieté Nock in Zofingen auf der Bühne. Es gibt sehr viele Vorstellungen, deshalb ist die Weihnachtszeit für mich beruflich ziemlich intensiv. Umso schöner ist es, dass am 25. Dezember spielfrei ist und wir dann als Familie zusammen feiern können. Das ist für mich sehr wertvoll.

Wie sieht denn Ihr idealer Weihnachtstag aus, wenn der Trubel vorbei ist?

Gutes Essen, Zeit mit den Menschen, die mir wichtig sind, und einfach einmal runterfahren. Nach einem intensiven Jahr ist es schön, wenn man nicht ständig von Termin zu Termin hetzen muss, sondern den Moment geniessen kann. Und natürlich gehört für mich auch gute Musik dazu.

Apropos Musik: Mit Ihrem Song «Somebody» liefern Sie auch gleich den passenden Sound für die Weihnachtszeit. Stand eine eigene Weihnachtssingle schon lange auf Ihrer Wunschliste?

Tatsächlich wollte ich schon länger einmal einen Weihnachtssong machen – aber es sollte kein klassisches Weihnachtslied sein. «Somebody» ist für mich ein ganz besonderer Song, da er eine Botschaft transportiert, die gerade jetzt wichtig ist: Niemand sollte das Gefühl haben, allein zu sein. Und dass der Song Teil der Kampagne von Swiss Brands United ist, gibt ihm für mich noch einmal eine ganz andere Bedeutung.

Genau, Sie engagieren sich aktuell bei der Weihnachtsinitiative von Swiss Brands United, die das Thema Einsamkeit ins Zentrum rückt. Warum ist Ihnen das ein persönliches Anliegen?

Weihnachten wird oft als die schönste und fröhlichste Zeit des Jahres dargestellt. Gleichzeitig kann genau diese Zeit für Menschen, die sich einsam fühlen, besonders schwierig sein. Einsamkeit kann jeden treffen, und man sieht sie einem Menschen nicht unbedingt an, deshalb finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen. Manchmal braucht es gar nicht viel – ein Anruf, eine kurze Nachricht oder ein gemeinsamer Kaffee. Vielleicht denkt jemand nach der Kampagne einmal mehr an einen Menschen, von dem er schon lange nichts mehr gehört hat, und meldet sich bei ihm. Wenn das passiert, haben wir schon viel bewirkt.

Schauen wir noch unter den Baum: Was war das schönste und was das skurrilste Geschenk, das Sie jemals bekommen haben?

Die schönsten Geschenke sind für mich immer die, bei denen man merkt, dass sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat. Etwas Persönliches schlägt für mich jedes teure Geschenk. Ein einzelnes skurriles Geschenk herauszupicken, ist schwierig, aber ich habe definitiv schon Dinge ausgepackt, bei denen ich mich gefragt habe: «Wie kommt man denn bitte darauf?»

Und zum Schluss: Trubeliger Weihnachtsmarkt oder gemütlicher Abend auf dem Sofa?

Ganz klar: Beides hat seinen Reiz. Weihnachtsmarkt für die Stimmung, Sofa für die Ruhe.