Christina Hänni zeigt Babyfotos der Tochter mit Gesicht

Seit der Geburt der Hänni-Tochter im Sommer 2024 hält das Ehepaar sowohl das Gesicht als auch den Namen ihres Sprösslings geheim. Nun erlaubt Mama Christina allerdings einen Blick auf alte Fotos des Mädchens.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christina und Luca Hänni hielten das Gesicht ihrer Tochter bisher geheim

Auf Instagram zeigt Christina Hänni nun das Spielzimmer und alte Babyfotos

Beim Töchterchen sind vor allem die Wandtafel, das Parkhaus, das Lädeli, die Küche und das Puppenhaus beliebt

Saskia Schär Redaktorin People

Christina Hänni (36) zeigt ihren Followern auf Instagram, wie sie die Spielecke ihres Töchterchens eingerichtet hat und womit die Kleine derzeit am liebsten spielt. So befindet sich nebst einem Parkhaus, einem Lädeli, einer Kaffeemaschine und einer Küche inklusive Fonduepfanne – alles aus Holz – sowie zahlreichen Büchern auch eine Wandtafel im Spielzimmer der Kleinen.

«Sie liebt das Papier gar nicht so, sondern es muss auf der Tafel selber gemalt werden», schreibt Hänni. Auf der Wandtafel ist nicht nur das Gekritzel der Zweijährigen zu entdecken, sondern auch auf Magnete gedruckte Fotos, auf denen das Mädchen mit Mama Christina und Papa Luca zu sehen ist. Die Bilder zeigen die Kleine als Baby, weswegen es für das Ehepaar offenbar okay ist, sie auf Instagram zu stellen. Es sind die ersten Aufnahmen, auf denen der Hänni-Sprössling von vorne zu sehen ist. Das Gesicht sowie der Name ihres Töchterchens halten die beiden ansonsten geheim.

Spielzeug, wechsel dich!

Geht es um die Spielsachen der kleinen Hänni, so verfolgt Mama Christina ein klares Konzept: Langeweile durch Austausch vermeiden. «Die festen Sachen wie die Garage, die Küche und die Legos und die Kuscheltiere bleiben natürlich, und ich wechsle nur die Bücher und die kleinen Spielzeuge aus», erklärt sie in ihrer Story. So tauscht sie gewisse Spielzeuge alle paar Wochen, die Bücher gar wöchentlich aus.

Besonders hoch im Kurs bei der Zweijährigen stehen derzeit die Wandtafel, das Parkhaus, das Lädeli, die Küche und die Kaffeemaschine sowie das von Christina Hänni selbst umgebaute Puppenhaus. Letzteres ist auch das einzige Spielzeug, welches im Zimmer des Mädchens und nicht im Wohnbereich steht.