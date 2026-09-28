Luca Hänni wagte sich am Samstag an eine der härtesten Touren im Berner Oberland. Gemeinsam mit seinem Schwiegerpapa stieg der Sänger aufs Augstmatthorn. Der gemeinsame Ausflug überrascht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Hänni wandert Brienzergrat mit Schwiegervater, kühlt sich im Brienzersee ab

Fans überrascht: Ehefrau Christina Hänni sprach 2024 über Familienprobleme

Brienzergrat: 25 km lange, spektakulär anspruchsvolle Wanderung im Berner Oberland

Fynn Müller People-Redaktor

Luca Hänni (31) hat sein Wochenende einmal mehr in den Bergen verbracht. Am Samstag ging es für den Berner Sänger frühmorgens aufs Augstmatthorn, wie Bilder und Videos in seiner Instagram-Story zeigen. Offenbar hat sich Hänni an den 25 Kilometer langen Brienzergrat gewagt, eine der spektakulärsten und anspruchsvollsten Wanderungen im Berner Oberland.

Unterstützung gabs für Hänni von seinem Schwiegerpapa, der ihn beim Aufstieg begleitet hat. Nach der Wanderung kühlten sich die beiden im Brienzersee ab.

Zerrüttetes Familienverhältnis

Der Ausflug von Hänni und seinem Schwiegervater dürfte für einige Fans überraschend kommen, weil Ehefrau Christina Hänni (36) öffentlich über ihr zerrüttetes Verhältnis zu ihren Eltern gesprochen hat. In einer Fragerunde auf Instagram im November 2024 sagte die Tänzerin: «Ich hatte es mir selbst anders gewünscht, aber leider ist mein Verhältnis zu meinen Eltern nicht gut. Ich hoffe, das reicht als Statement, auch in Zukunft.»

Das Thema belaste sie sehr, erklärte die Mutter damals, deswegen wolle sie es nicht weiter thematisieren. Halt findet Christina Hänni – so erzählte sie es damals – bei ihrer Schwester. «Ich habe aber eine grossartige Schwester, mit der ich alles bespreche, und unser Band ist stärker als alles andere.»

Luca Hännis Eltern sind getrennt

Ehemann Luca Hänni weiss, wie wichtig Familie ist. Seine Eltern liessen sich scheiden, als er fünf oder sechs Jahre alt war. Trotzdem pflegt der Sänger zu beiden Elternteilen ein enges Verhältnis, wie er immer wieder betont.

Jetzt zeigt der Sänger, dass er sich auch mit den Eltern seiner Ehefrau bestens zu verstehen scheint.