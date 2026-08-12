DE
FR
Abonnieren
Hier zeigt Hänni sein Leben auf der Alp
2:03
Er treibt Kühe zurück:Hier zeigt Hänni sein Leben auf der Alp

«Kühe melken und Käse machen»
Luca Hänni lebt gerade auf einer Alp

Luca Hänni gönnt sich eine Auszeit: Noch bis Ende Woche lebt der Schweizer Musiker auf einer Alp. Sein Alltag besteht dort aus Kühe melken und Käse produzieren. Frau und Kind sind zu Hause geblieben.
Publiziert: 14:31 Uhr
|
Aktualisiert: 15:11 Uhr
Kommentieren
1/5
In Wanderlaune: Sänger Luca Hänni.
Foto: Instagram/lucahaenni1

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Luca Hänni (31) lebt aktuell auf einer Schweizer Alp
  • Dort melkt er Kühe und macht Käse, Handy bleibt meist weg
  • Rückkehr zu Frau und Tochter (2) im Berner Oberland Ende Woche
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Es ist noch früh am Morgen, als Luca Hänni (31) am Mittwoch mit Kappe und Wanderstock in die Handykamera blickt. Im Hintergrund klimpern die Kuhglocken. Tagelang meldete sich der Berner Sänger nicht bei seinen Fans. Jetzt ist klar, warum: Hänni lebt aktuell auf einer Schweizer Alp.

In seiner Instagram-Story erklärt Hänni, wie es dazu kam: «Ihr habt jetzt ein paar Tage nichts von mir gehört. Das liegt vielleicht daran, dass ich mir vor einem Jahr gedacht habe, ich will einmal in meinem Leben auf einer Alp gewesen sein. Käse machen. Kühe melken. Alles, was dazugehört. Und da bin ich jetzt.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Wo genau sich die Alp befindet, verrät der Sänger nicht. Nur so viel: Es ist bereits Tag drei seines Alltags zwischen Weide und Käsekessel. «Hol die letzten Kühe, die sind irgendwo im Tal da drüben. Die muss ich holen. Das ist der Wahnsinn. Einfach mal ein komplett anderer Einblick ins Leben noch mal.» Sein Handy bleibt deswegen die meiste Zeit in der Hosentasche.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Christina und Kind nicht dabei

In seinem Haus im Berner Oberland hält derweil seine Ehefrau Christina Hänni (36) die Stellung. Die Profitänzerin steckt mit der gemeinsamen Tochter (2) mitten in der Kita-Eingewöhnung. Seit zwei Wochen geht ihr Töchterchen mittlerweile dorthin. In ihrer Instagram-Story erzählt sie: «Es ist noch ein bisschen schwer, wenn Mama geht.»

Mehr zu den Hännis
Luca und Christina Hänni machen Schluss
Überraschendes Podcast-Aus
Luca und Christina Hänni machen Schluss
«Sie quatscht die anderen Kinder extrem zu»
Mit Video
Hänni-Tochter in der Kita
«Sehr gespannt, ob sie in der Gruppe bleibt»
Christina Hänni lässt sich Spirale entfernen
«Jetzt gucken wir weiter»
Christina Hänni lässt sich Spirale entfernen
Verrät Christina Hänni hier den Namen ihrer Tochter?
Mit Video
Fans horchen auf
Verrät Christina Hänni hier den Namen ihrer Tochter?

Dass sich die kleine Hänni in der Kita trotzdem wohlfühlt, zeigt sich auch an folgender Bemerkung: «Sie quatscht die anderen Kinder extrem zu.» Hänni sei aufgefallen, «dass unsere Kleine für ihr Alter sehr, sehr, sehr viel reden kann und voll in ganzen Sätzen spricht und eigentlich alles sagen kann, und dass das doch andere Kinder in ihrem Alter gar nicht unbedingt können».

Bald kann die Hänni-Tochter ihren Papi in die Arme nehmen. «Ende Woche bin ich wieder zu Hause», berichtet Luca Hänni von der Alp.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen