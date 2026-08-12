Luca Hänni gönnt sich eine Auszeit: Noch bis Ende Woche lebt der Schweizer Musiker auf einer Alp. Sein Alltag besteht dort aus Kühe melken und Käse produzieren. Frau und Kind sind zu Hause geblieben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Hänni (31) lebt aktuell auf einer Schweizer Alp

Dort melkt er Kühe und macht Käse, Handy bleibt meist weg

Rückkehr zu Frau und Tochter (2) im Berner Oberland Ende Woche

Fynn Müller People-Redaktor

Es ist noch früh am Morgen, als Luca Hänni (31) am Mittwoch mit Kappe und Wanderstock in die Handykamera blickt. Im Hintergrund klimpern die Kuhglocken. Tagelang meldete sich der Berner Sänger nicht bei seinen Fans. Jetzt ist klar, warum: Hänni lebt aktuell auf einer Schweizer Alp.

In seiner Instagram-Story erklärt Hänni, wie es dazu kam: «Ihr habt jetzt ein paar Tage nichts von mir gehört. Das liegt vielleicht daran, dass ich mir vor einem Jahr gedacht habe, ich will einmal in meinem Leben auf einer Alp gewesen sein. Käse machen. Kühe melken. Alles, was dazugehört. Und da bin ich jetzt.»

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Wo genau sich die Alp befindet, verrät der Sänger nicht. Nur so viel: Es ist bereits Tag drei seines Alltags zwischen Weide und Käsekessel. «Hol die letzten Kühe, die sind irgendwo im Tal da drüben. Die muss ich holen. Das ist der Wahnsinn. Einfach mal ein komplett anderer Einblick ins Leben noch mal.» Sein Handy bleibt deswegen die meiste Zeit in der Hosentasche.

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Christina und Kind nicht dabei

In seinem Haus im Berner Oberland hält derweil seine Ehefrau Christina Hänni (36) die Stellung. Die Profitänzerin steckt mit der gemeinsamen Tochter (2) mitten in der Kita-Eingewöhnung. Seit zwei Wochen geht ihr Töchterchen mittlerweile dorthin. In ihrer Instagram-Story erzählt sie: «Es ist noch ein bisschen schwer, wenn Mama geht.»

Dass sich die kleine Hänni in der Kita trotzdem wohlfühlt, zeigt sich auch an folgender Bemerkung: «Sie quatscht die anderen Kinder extrem zu.» Hänni sei aufgefallen, «dass unsere Kleine für ihr Alter sehr, sehr, sehr viel reden kann und voll in ganzen Sätzen spricht und eigentlich alles sagen kann, und dass das doch andere Kinder in ihrem Alter gar nicht unbedingt können».

Bald kann die Hänni-Tochter ihren Papi in die Arme nehmen. «Ende Woche bin ich wieder zu Hause», berichtet Luca Hänni von der Alp.