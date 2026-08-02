Christina Hänni hat sich ihre Hormonspirale entfernen lassen. Die Nebenwirkungen seien zu stark gewesen. Schon die Pille hatte ihr Körper nicht vertragen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christina Hänni teilt nach Ferien persönliche Neuigkeiten und Fitness-Update via Instagram

Sie liess Hormonspirale entfernen wegen Migräne, Stimmungsschwankungen und starken Blutungen

Hänni hofft auf Trainingserfolge und klärt Verhütungsfrage später

Fynn Müller People-Redaktor

Christina Hänni (36) ist zurück aus den Ferien. Am Samstag meldet sie sich mit einer Instagram-Story aus dem Fitnessstudio bei ihren Fans. «Zwei Wochen russisches Essen müssen jetzt abgearbeitet werden», scherzt sie. Neben dem Trainingsupdate hat die Profitänzerin noch etwas Persönliches zu berichten: Hänni hat sich die Hormonspirale entfernen lassen.

«Ich habe die Spirale drin gehabt, die Hormonspirale. Jetzt ist sie raus. Ich vertrage einfach keine Hormone», sagt die Ehefrau von Luca Hänni (31) offen. «Viele haben schon bemerkt, ich selber auch, dass ich tatsächlich sehr viel Wasser eingesammelt habe.»

Eine andere Nebenwirkung habe sie noch mehr belastet. «Das Schlimmste war eigentlich die Migräne», sagt sie. «Das hatte ich schon während der Pille und danach hatte ich zehn Jahre keine Pille genommen und es hat aufgehört komplett und jetzt ist es komplett wieder zurückgekommen inklusive Stimmungsschwankungen.» Dazu kamen laut Hänni «sehr starke Blutungen».

«Hat sich einiges verschlimmert»

Ihr ist dabei eine Klarstellung wichtig: Ihre Erfahrung lasse sich nicht verallgemeinern. «Das ist keine generelle Sache. Das ist nicht bei allen so. Eigentlich soll die Hormonspirale nur in der Gebärmutter wirken und die Hormone sollen nicht ins Blut kommen. Aber bei mir hat sich einiges verschlimmert.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Hänni offen über ihren Körper spricht. Schon in der Vergangenheit hat die Wahl-Schweizerin ihre Fans an gesundheitlichen Themen teilhaben lassen.

Jetzt ist die Tänzerin hormonfrei. «Deswegen hoffe ich auch, dass das Training dann noch mehr fruchtet, weil ich gebe ja richtig Gas und bin so stark und jetzt folgt auch noch der Rest hoffentlich.» Wie es für sie mit der Verhütung weitergeht, lässt sie noch offen: «Jetzt gucken wir weiter.»