Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Hänni (31) und Christina Hänni (36) beenden ihren Podcast nach 2,5 Jahren

Grund: Neue Projekte und zu viele Verpflichtungen im Familien- und Berufsleben

Abschlussfolge von «Don't Worry, Be Hänni» erscheint in zwei Wochen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach mehr als zweieinhalb Jahren beenden Sänger Luca (31) und Tänzerin Christina Hänni (36) ihr gemeinsames Podcast-Projekt. Gegen Ende der aktuellen Folge «#70 (Zurück) in die KITA» wendet sich das Promi-Ehepaar überraschend an seine Zuhörerinnen und Zuhörer, um das bevorstehende Ende des Formats anzukündigen.

Was einst während der Schwangerschaft von Christina Hänni als spontanes Projekt begann, hat sich über 70 Episoden hinweg zu einer festen Grösse im Alltag des Ehepaars entwickelt. Woche für Woche gewährte das Promi-Duo Einblicke in sein Privatleben zwischen Berufsalltag, Urlaubsreisen und dem Leben mit Kind. Für den 31-jährigen Sänger stellt das Format im Rückblick ein wertvolles Dokument dar: «Und das war das Podcast-Tagebuch unserer kleinen Familie eigentlich», reflektiert Luca Hänni im Gespräch. Gemeinsam sei man auf Tournee in Deutschland und der Schweiz gewesen und habe zahlreiche Auftritte absolviert. Gleichzeitig verhehlt er nicht, dass die regelmässige Produktion neben den zahlreichen anderen Verpflichtungen auch eine zeitliche Belastung darstellte, denn «es war manchmal aber auch sehr stressig».

«Wenn eine Tür zugeht ...»

Die Initiative, die Reissleine zu ziehen und Platz für Neues zu schaffen, ging von beiden Partnern aus. Christina Hänni wählt klare Worte, um die Absicht hinter dem Schritt zu verdeutlichen. «Ja, aber um das Pflaster abzureissen, es ist, wie es ist. Wenn es am schönsten ist, geht es manchmal auch zu Ende», leitete die 36-Jährige die Ankündigung ein. Als Hauptgrund nennt das Paar eine Fülle von Verpflichtungen und neuen Aufgaben, die in nächster Zeit anstehen. «Und hier bei uns ist es gerade so, weil wir einfach andere Projekte auch auf der Pipeline haben und die auch gerne angehen möchten», führte Christina Hänni weiter aus. Im dicht getakteten Familien- und Arbeitsleben müssten Schwerpunkte gesetzt werden, weshalb sich die Weiterführung des Formats organisatorisch nicht mehr mit den Zukunftsplänen vereinbaren lässt: «Und alles zusammen geht halt einfach nicht. Wir sind natürlich nicht aus der Welt». Eine Anfrage seitens Blick, um welche Projekte es sich konkret handelt, wurde bisher nicht beantwortet.

Das Paar betont weiter, dass der Abschied keineswegs aus einer Krise heraus erfolge, sondern das Ergebnis reiflicher Überlegungen sei. «Und dann geht eine kleine Ära zu Ende», ordnete Luca Hänni den Schritt ein, nach über zweieinhalb Jahren intensiven Austauschs im heimischen Studio ein Kapitel abzuschliessen. Seine Ehefrau stimmt zu – und blickt mit einer optimistischen Haltung auf die kommenden Monate. «Aber manchmal ist man auch begrenzt. Also ich finde, wenn eine Tür zugeht, dann geht auch wieder eine auf», erklärte sie gewohnt pragmatisch.

Abschlussfolge in zwei Wochen

Für die Zukunft bedeutet das Ende des Podcasts vor allem eine Umverteilung der persönlichen und beruflichen Ressourcen. «Und es ist einfach so, man macht ein bisschen Raum für anderes auch», so Christina Hänni weiter. Das Paar verabschiedet sich damit auf dem Höhepunkt des gemeinsamen Erfolgs und im Einklang miteinander. «Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und so fühlt sich das im Moment an», resümierte die Moderatorin. Ganz ohne einen gebührenden Rahmen müssen die Fans jedoch nicht zurückbleiben: In zwei Wochen wird noch eine finale Abschlussfolge von «Don't Worry, Be Hänni» erscheinen, in der sich das Paar offiziell verabschiedet.