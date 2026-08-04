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«Sie quatscht die anderen Kinder extrem zu»
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Christina Hänni über Tochter:«Sie quatscht die anderen Kinder extrem zu»

Die kleine Hänni geht jetzt in die Kita
«Sie quatscht die anderen Kinder extrem zu»

Tag zwei der Kita-Eingewöhnung: Christina Hännis zweijährige Tochter fühlt sich wohl – vielleicht zu wohl. Mit ihrem Sprachvorsprung gibt sie anderen Kindern bereits Anweisungen, wie die Mama auf Instagram berichtet.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Christina Hänni gibt einen Einblick in die Kita-Eingewöhnung ihrer Tochter.
Foto: imago images/Future Image

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Christina Hännis Tochter startet in Kita, zeigt starke Sprachfähigkeiten mit zwei Jahren
  • Mutter verrät, dass sie bereits ganze Sätze spricht und Anweisungen gibt
  • Eingewöhnung läuft gut, Tag zwei heute; Kita bereitet ihr viel Spass
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Saskia SchärRedaktorin People

Was ihr zweijähriges Mädchen betrifft, halten sich Luca (31) und Christina Hänni (36) fast komplett bedeckt. Weder das Geburtstagsdatum noch ihr Name sind bekannt, in den sozialen Medien ist ihr Gesicht nicht zu erkennen. In ihrem neusten Instagram-Video gibt Mama Christina allerdings eine Charaktereigenschaft ihrer Tochter preis, die Gleichaltrige aktuell etwas zu überfordern scheint. 

Doch von Anfang an. «Wir sind mitten in der Kita-Eingewöhnung. Deswegen bin ich so ein bisschen, ja, den ganzen Morgen eingespannt», gibt Christina Hänni in einem Update auf Instagram preis. «Es macht aber viel Spass, es läuft unfassbar gut», so Hänni weiter. Am heutigen Dienstag steht Tag zwei der Eingewöhnungsphase an. «Das kommt sehr, sehr gut».

Dass sich die kleine Hänni in der Kita pudelwohl fühlt, zeigt sich auch an folgender Bemerkung: «Sie quatscht die anderen Kinder extrem zu.» So sei Christina Hänni erneut aufgefallen und auch von anderen bestätigt worden, «dass unsere Kleine für ihr Alter sehr, sehr, sehr viel reden kann und voll in ganzen Sätzen spricht und eigentlich alles sagen kann, und dass das doch andere Kinder in ihrem Alter gar nicht unbedingt können».

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«Sehr gespannt, ob sie doch in der Gruppe bleibt»

Ihren sprachlichen Vorteil macht sich die kleine Hänni offenbar bereits zunutze, wie die Mama weiter erklärt. «Deswegen fängt sie schon an, den anderen zu sagen wie es läuft, weil die anderen ihr einfach nicht antworten können.» In Anbetracht dessen ist die Tänzerin «sehr gespannt, ob sie doch in der Gruppe bleibt, oder nicht». Zum Schluss hält sie fest, dass es ihrem Mädchen sehr viel Spass mache und «das ist das Wichtigste».

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