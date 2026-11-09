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Mit Pizza – und TV?
So sieht eine Date-Night bei den Hännis aus

Ihre Tochter bestimmt grösstenteils den Alltag von Luca und Christina Hänni. Ab und zu gönnen sich die beiden aber eine Date-Night. Die sieht inzwischen etwas anders aus als früher.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Christina Hänni gibt einen privaten Einblick in ihre Beziehung mit Luca Hänni.
Foto: Instagram / Christina Hänni

Darum gehts

  • Seit der Geburt ihrer Tochter planen Luca und Christina Hänni bewusst Paarzeit zu Hause ein
  • Ihre Date-Night verbringen sie im Pyjama auf dem Sofa mit Pizza, Salat, Rotwein und Kaminfeuer
  • Auf Fotos ist ein laufender Fernseher zu sehen, Fans berichten von ähnlichen Abenden daheim
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Silja AndersRedaktorin People

Seit drei Jahren sind Luca (32) und Christina Hänni (36) verheiratet, vor zwei Jahren machte ihre kleine Tochter das Liebesglück perfekt. Seither haben die beiden aber ein Problem, mit dem sich wohl viele Eltern identifizieren können: Die Zeit als Paar kommt schnell mal zu kurz.

Jetzt heisst es also: Aktiv Zeit füreinander einplanen, um sich in Ruhe auszutauschen, ein Gläschen Wein zu geniessen und sich daran zu erinnern, dass man eben nicht nur Mama und Papa ist.

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Pyjama, Pizza und Gemütlichkeit

Während Christina und Luca Hänni früher vielleicht mal einen Ausflug gemacht haben oder schick ins Restaurant gingen, sieht ihre Date-Night heute etwas anders aus. Christina Hänni zeigt, dass sie es heute etwas ruhiger angehen lassen. Auf Instagram zeigt sie sich im Pyjama auf dem Sofa, vor sich eine grosse Pizza, einen Salat und ein Glas Rotwein. «Kleine schläft, Pizza ist da, Wein ist offen. Date-Night!», schreibt die Tänzerin dazu. «Kein Restaurant, kein Babysitter, keine Hektik. Nur wir zwei, Pyjama, Kaminfeuer und endlich mal ein Gespräch ohne Unterbrechung. Seit wir Eltern sind, sehen unsere Dates anders aus als früher. Ehrlich gesagt, mag ich sie so fast noch lieber. Es braucht nicht viel, nur bewusst Zeit füreinander.»

Wirklich nur «Gespräche ohne Unterbrechung»? Wer genau hinschaut, erkennt, dass bei den Hännis der Fernseher läuft. Dessen Bildschirm spiegelt sich auf einem der Fotos in der Fensterscheibe hinter Christina Hänni.

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Viele Fans pflichten den Hännis bei und verraten, dass bei ihnen Date-Nights inzwischen genauso aussehen. Ein User meint humorvoll, dass Christina ihren Luca so immerhin ganz für sich habe. Christina Hänni zeigt damit, dass es ihnen wie vielen anderen Elternpaaren geht. Mit dem zusätzlich vollen Terminkalender der beiden dürften solche Abende selten genug sein – und damit umso mehr geschätzt werden.

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