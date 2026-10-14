Christina Hänni spricht erstmals über schwere Not-OP

Zertrümmertes Gelenk, Not-OP, ungewisse Zukunft: Christina Hänni erzählt auf Instagram, wie ein Eingriff mit 21 ihre Karriere als Profitänzerin auf den Kopf stellte.

Darum gehts Christina Hänni spricht erstmals über ihre Not-OP mit 21

Ärzte fanden ein völlig zertrümmertes Fussgelenk vor

Danach wechselte sie zu «Let's Dance» und traf Luca Hänni

Fynn Müller People-Redaktor

Die Narkose lässt nach. Christina Hänni (36) wacht auf. Der Arzt sagt ihr, sie solle durchatmen. Dann kommt die Nachricht: «Es ist alles noch schlimmer, als wir gedacht haben.»

15 Jahre ist dieser prägende Moment mittlerweile her. Jetzt spricht Hänni in einem Instagram-Video erstmals öffentlich darüber, wie eine Not-Operation im Alter von 21 Jahren ihr Leben als Profitänzerin für immer verändern sollte.

Mit 15 tanzte Hänni ihre erste Weltmeisterschaft, später wurde sie Vize-Welt- und Europameisterin. Dann streikte der Körper. Die Schmerzen im Fuss wurden immer schlimmer. Der Arzt sagte ihr, so gehe es nicht weiter: «Dein Fuss ist hinüber», hiess es. Eine Not-OP musste her.

Arzt spricht von einem Wunder

Was die Ärzte während des Eingriffs sahen, übertraf alle Befürchtungen. Das ganze Gelenk war zertrümmert, die Knochen überall im Fuss verteilt. Der Arzt sagte ihr nach dem Aufwachen: «Wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, wie du die letzten Jahre getanzt hast.» Es sei nicht menschenmöglich gewesen, dass sie überhaupt noch laufe.

Der Weg zurück wurde zur mentalen Zerreissprobe. «Kaum jemand hat an mich geglaubt», schreibt Hänni zum Video. Dankbar sei sie jenen, die geblieben sind – und dem Arzt, der sich an eine Operation wagte, die zuvor noch niemand gemacht hatte.

Lange schwieg sie über diese Zeit. «Ich halte Negatives aus meiner Vergangenheit aus der Öffentlichkeit raus, weil es mich in meinem Kopf schwach wirken lässt», gesteht die Wahlschweizerin.

«Wille war stärker als jede Prognose»

Warum sie jetzt ihr Schweigen bricht? «Ich möchte auch von meinem Schmerz und Leid erzählen, weil mich das zu dem Menschen gemacht hat, der ich bin.»

Aufgeben war für sie nie eine Option. «Mein Wille war stärker als jede negative Prognose.» Sie sei extrem stolz und sehe es immer noch als eine ihrer grössten Errungenschaften, dass sie danach noch so viele Jahre auf dem Tanzparkett stehen durfte. «Ich bin über Grenzen gegangen, um meinen Traum zu leben.»

Zwar konnte sie seit der Operation nicht mehr auf höchstem Niveau an Wettkämpfen teilnehmen, dafür zog es sie in die RTL-Show «Let’s Dance». 2020 lernte sie dort ihren heutigen Ehemann Luca Hänni kennen.