Joel Mattli wurde bei der diesjährigen Staffel von «Let's Dance» Dritter. Jetzt ist er langsam zurück in seinem Alltag angekommen. Doch wie sieht dieser bei dem Ninja-Warrior überhaupt aus? Und wie steht es in Sachen Liebe?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joel Mattli (32) tanzt mit Erfolg und bleibt als Single gefragt

250 Franken Busse für zu schnelles Fahren, sonst saubere Weste

«Let's Dance»-Tour und Keynotes im Herbst sichern sein Einkommen als Sportler

Silja Anders Redaktorin People

Es ist 31 Grad heiss in Regensdorf-Watt ZH, als ich mich mit dem «Let's Dance»-Finalisten Joel Mattli (32) im Mövenpick-Hotel treffe. In seinem khakifarbenen Kurzarmhemd sieht er Robert Irwin (22) verdammt ähnlich und während ich wegen der Hitze fast eingehe, wirkt Mattli überraschend frisch – trotz kurzer Nacht wegen des Deutschland-Spiels.

Während der ersten Schlucke des Cappuccinos wirkt der Ninja Warrior noch etwas verhalten. «Ich bin eigentlich eher zurückhaltend», erklärt er später. Doch schnell ist das Eis trotz Hitze gebrochen. Apropos Hitze: Joel Mattli lässt den Sport während der heissen Tage nicht ruhen. Wie macht er das? «Am besten hilft eine Routine. Dann geht man einfach ein bisschen früher schlafen und steht dafür dann aber auch früher auf, um die kühleren Stunden des Tages noch für den Sport auszunutzen – und dafür am Nachmittag dann die Hitze so richtig geniessen zu können. Am besten in den Randzeiten Sport machen», verrät Joel Mattli.

Seine weisse Weste hat einen leichten Grauschleier

Mattli galt bei der diesjährigen Staffel von «Let's Dance» als heisser Favorit. Am Ende reichte es zwar nur für den dritten Platz, aber die Herzen der Zuschauer hat er trotzdem gewonnen. Doch ist Joel Mattli wirklich der Saubermann, der er zu sein scheint? Auch er ist schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten. «Ich bin schon mal zu schnell gefahren», gibt er zu. Dank Abzügen musste er den Führerausweis aber nicht abgeben, sondern lediglich eine Strafe von 250 Franken zahlen. War es das denn? «Ja. Nein. Also ja, früher war ich schon der, wenn ich eine Busse bekommen habe, dass ich dann zu viel gesagt hab, weil ich damit nicht zufrieden war und angefangen habe zu diskutieren. Und dann wurde die Busse plötzlich bisschen höher», gibt er zu. Ansonsten hat er aber eine saubere Weste.

Als Vorzeigeschwiegersohn fragt man sich aber auch, wie es um die Liebe bei Joel Mattli steht. Vor allem interessiert, wie die Beziehung zu Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) denn wirklich aussieht. «Unverändert. Da läuft nichts», versichert er auch auf mehrmaliges Nachhaken. Sollte sich was an seiner Situation ändern, wird er es Blick aber ganz bestimmt verraten, verspricht der Athlet.

Ladys, Joel Mattli ist noch Single!

Aktuell ist Joel Mattli also noch zu haben. Wer sein Herz gewinnen möchte, sollte eine gute Ausstrahlung, ein schönes Lachen und schöne Augen haben, denn darauf achtet er beim ersten Blick als Erstes. Obwohl er eigentlich eher ein zurückhaltender Mensch ist, geht der Zürcher aber in die Vollen, wenn ihm eine Frau gefällt. «Ich denke, ich kann gut flirten», ist Joel Mattli überzeugt. «Ich hoffe nur, mein Gegenüber merkt dann auch, dass ich mit ihr flirte», lacht er. Allerdings sollte man ihm nicht vorschlagen, für das erste Date ins Kino zu gehen. «Das war mein schlechtestes Date», erinnert er sich. Es sei eine unglaublich komische Situation gewesen und dann hätten die beiden auch noch einen Film geschaut, den er blöd fand. «Perfekt wäre, in ein hübsches Café zu gehen und danach noch einen Spaziergang am See oder im Wald zu machen», sagt er und fügt dann aber direkt hinzu: «Nein! Nein, lieber nicht im Wald, das könnte unheimlich rüberkommen!»

Mit ihm in einer Beziehung zu sein, sei allerdings nicht ganz einfach, gibt Joel Mattli zu. Das liege vielleicht nicht einmal unbedingt an seinem Charakter, sondern vor allem an seinem Job und seinen Lebensumständen. Mal ist er drei Tage hier, zwei Wochen dort, dann wieder eine Woche daheim. Da lässt sich eine Beziehung nur schwer mitkoordinieren. Ausserdem liebt er seine Freiheit. Trotzdem ist der Wunsch nach einer eigenen Familie gross. Doch wenn er Kinder hätte, würde er auch voll und ganz für diese da sein wollen und nicht ständig unterwegs sein. Eine schwierige Situation, derer sich Mattli durchaus bewusst ist und die ihn bisweilen auch sehr beschäftigt.

Er wünscht sich eine Familie

Aktuell ist er aber mit seinem Leben zufrieden. Wenn die grosse Liebe derzeit auch noch fehlt, läuft es dafür im Job umso besser. Schon jetzt bereitet er sich auf verschiedene Keynotes vor, die er im Herbst geben wird, zudem stehen Werbedeals und andere Projekte an. Und dann ist da ja noch die «Let's Dance»-Tour, bei der er wieder mit Malika auf dem Parkett stehen wird.

Am Ende muss Joel Mattli natürlich noch die Hüfte schwingen und ich darf sogar ein paar Takte Wiener Walzer mit ihm tanzen. Und man merkt: Malika Dzumaev hat ihn gut trainiert. Bei mir ist das «Let's Dance»-Niveau aber noch nicht ganz erreicht.