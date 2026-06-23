Joel Mattli und Malika Dzumaev heizen mit einem Trip nach Fuerteventura die Gerüchteküche an. Was geht wirklich beim Schweizer «Let’s Dance»-Star und seiner Tanzpartnerin?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) urlauben auf Fuerteventura

Trotz Gerüchten kein Paar, aber Tanzkurs unter der Sonne

Let’s Dance: Dritter Platz für Mattli, Chemie bleibt Gesprächsthema

Fynn Müller People-Redaktor

«Nein, Malika und ich sind kein Paar», betonte Joel Mattli (32) nach seinem dritten Platz bei «Let's Dance» gegenüber Blick. Trotzdem machen die beiden jetzt gemeinsam Ferien. In der Instagram-Story von Mattli ist zu sehen, wie er mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) in einem Hotel-Resort auf Fuerteventura ist.

«So Leute, ein bisschen Tapetenwechsel. Schaut mal, wie schön hier Fuerteventura ist», schwärmt der Schweizer von der kanarischen Insel, während er am türkisblauen Wasser entlangspaziert. Dann schwenkt er die Kamera und Dzumaev schaut mit einem breiten Lächeln in die Kamera. «Was machst denn du hier?», fragt Mattli spielerisch.

Zufälliges Treffen oder geplant?

Dass die beiden nicht nur zum Entspannen auf der Insel sind, klärt die Tänzerin kurz darauf selbst auf. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Video, das sie gemeinsam mit dem Zürcher bei einem Cha-Cha-Cha-Kurs zeigt. Dazu schreibt sie: «Fleissig in der Sonne. Natürlich wird wieder getanzt. Und als Überraschung Team Joelika am Start.» Ein anderes Video zeigt Dzumaev beim Spazieren am Strand mit ihren Freundinnen. Gut möglich also, dass sich das Tanzpaar zufällig über den Weg gelaufen ist. Blick hat beim Management von Joel Mattli nachgefragt. Eine Antwort steht noch aus.

Schon während der diesjährigen «Let's Dance»-Staffel war den Zuschauern und selbst den Juroren die besondere Chemie zwischen Mattli und Dzumaev aufgefallen. Juror Joachim Llambi (61) nannte die beiden einst ein «besonders hübsches Tanzpaar» und spielte dabei auf eine mögliche Romanze an. Nun sind sie zusammen auf Fuertevuenura. Ob rein beruflich oder mit romantischem Beigeschmack bleibt vorerst ihr Geheimnis.