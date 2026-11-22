Schlagersänger Leonard kam zu Besuch und brachte seinen herzigen Mischlingshund mit. Sein neuer Hit «Jeden Morgen tanzen sie zusammen» begeistert das fröhliche Rentnerpaar, das ihn zum Lied inspiriert hatte.

Darum gehts Schlagersänger Leonard besucht das Ehepaar, das ihn zu seinem neuen Song inspirierte

«Jeden Morgen tanzen sie zusammen» handelt vom täglichen Tänzchen der Soltermanns

Diese freuen sich, wenn der Song im Radio läuft

Andrea Butorin

Ein Lied und eine rührende Geschichte verbinden das Trio. Nun sehen sie einander zum ersten Mal persönlich: Lori (89) und Erwin Soltermann (93) haben Schlagersänger Leonard (62) zu sich nach Wynigen BE eingeladen.

«Bitte nimm unbedingt Willibald mit», sagte Lori Soltermann im Voraus. Dieser Bitte leistete Leonard alias Carlo Schenker gerne Folge. Er weiss, dass sein Mischlingsrüde, der in Rumänien als Strassenhund zur Welt kam, fast jedes Herz erweicht, auch wenn er nicht immer wie gewünscht gehorcht.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Bevor es Kaffee und Kuchen gibt, möchten Soltermanns mit einem Gläschen Dessertwein auf die Begegnung anstossen – und auf Leonards Lied «Jeden Morgen tanzen sie zusammen». Dieses Lied würde es ohne Soltermanns nicht geben. Denn es handelt vom täglichen Tänzchen des äusserst rüstigen Rentnerpaars.

Lori Soltermann hatte Leonard davon erzählt, als sie ihn beim Wunschkonzert von SRF Musikwelle anrief – dort arbeitet der Schlagersänger Teilzeit als Moderator. Das tägliche Tänzchen der Senioren blieb ihm im Hinterkopf. «Wie viele Paare haben sich schon nach wenigen Jahren nichts mehr zu sagen, und Soltermanns pflegen ihre Liebe auch nach 65 Ehejahren», sagt er. Bald darauf hatte er im Fitnessstudio die zündende Idee für Text und Musik.

Wiedersehen mit dem Bruder

Nun wird Leonards jüngstes Lied im gesamten deutschsprachigen Raum von den Radios gespielt. «Es hat sogar schon mehrere Hitparaden erobert», freut sich der Sänger. Und auch Soltermanns haben seit der Veröffentlichung des Titels und des GlücksPost-Artikels über ihre Geschichte zahlreiche positive Reaktionen erhalten.

Die schönste und überraschendste: Nach über 30 Jahren meldete sich Erwin Soltermanns Bruder, der sich von der Familie losgesagt hatte, wieder bei ihm. Seither haben sich die Brüder auch bereits getroffen. Und Lori Soltermann hat nach langer Zeit eine frühere Kollegin, mit der sie einst in einem Geschirrfachgeschäft in Bern zusammengearbeitet hatte, wiedergesehen. Lori und Erwin Soltermanns Tochter, die mit ihrer Familie ebenfalls in Wynigen lebt, kriegt den Rummel hautnah mit. Und auch ihr ausgewanderter Sohn und dessen Familie freuen sich im US-Bundesstaat Minnesota darüber.

Sobald «Jeden Morgen» am Radio ertönt, klingelt bei Soltermanns zuverlässig das Telefon: Das Umfeld meint es gut und will das Paar darüber informieren. «Wenn wir das Lied ganz in Ruhe geniessen wollen, hören wir es auf dem Handy», sagt Lori Soltermann schmunzelnd.