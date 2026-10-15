Vincent Gross wird Ballermann-Star

Er kannte den Ballermann nur vom Hörensagen, nun steht Vincent Gross selbst dort auf der Bühne: Der Basler Schlagerstar gibt im Megapark auf Mallorca sein Debüt und denkt bereits über weitere Auftritte nach.

Darum gehts Vincent Gross tritt erstmals im Megapark am Ballermann auf

Der Basler schwärmt von Stimmung und freundlichem Miteinander

Bei Alkohol mahnt er zum Mass, weitere Ballermann-Auftritte sind offen

Michel Imhof Teamlead People

Vincent Gross ist neu am Ballermann! Am Freitag tritt der Basler Schlagersänger erstmals im Megapark in El Arenal auf. Im Party-Mekka auf Mallorca fühlt sich der Schweizer pudelwohl, sagt er gegenüber Blick.

«Obwohl ich schon oft auf Mallorca war, war ich diesen Sommer tatsächlich zum allerersten Mal am Ballermann. Und ganz ehrlich: Es hat sich ein bisschen wie Nachhausekommen angefühlt», sagt Vincent Gross. «Die Stimmung war so geil, dass ich sofort wusste: Das will ich unbedingt selbst auf der Bühne erleben.»

«Grosses, freundliches Miteinander»

Die Anfrage für den Auftritt dort gab es schon länger. «Meine Lieder liefen am Ballermann ja bereits, bevor ich selbst dort war», sagt Gross. Wie viele andere hatte auch er Vorurteile gegenüber dem Party-Ort: «Ich dachte früher, dort gehe es vor allem darum, möglichst wild zu feiern. Als ich selbst da war, habe ich vor allem ein grosses, freundliches Miteinander erlebt», sagt er.

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Vor der Zusage hat er erfahrene Mallorca-Acts über ihre Erfahrungen befragt. «Der Erste war vermutlich Mickie Krause, der dort ja praktisch Lokalmatador ist. Auch Anna-Maria Zimmermann, Lucas Cordalis, Lorenz Büffel, die Draufgänger, Mia Julia und Marc Eggers haben mir nur Gutes erzählt», so Gross. «Marc und Mia habe ich sogar live erlebt: Die haben die Hütte komplett abgerissen. Vor allem schwärmen alle von der familiären Stimmung – das hat mir die Entscheidung sehr leicht gemacht.» Wie viel Gage er für die Ballermann-Verpflichtung erhält, darf Gross nicht sagen.

Alkohol mit Mass und Respekt

Gross bringt seine Hits von «Aperol Spritz» bis «Ouzo» am 16. und 21. Oktober 2026 zum Saisonende in den Megapark. «Ich bin wirklich beeindruckt von diesem Ort. Der Megapark ist fast wie ein Themenpark für Feierlustige: riesig, detailverliebt und innen wie eine tropische Welt. Sogar eine Hochzeitskapelle gibt es – ich hoffe, inklusive 24-Stunden-Rückgaberecht», meint er mit einem Lachen.

Der Ballermann ist berüchtigt für feuchtfröhliche Exzesse. Gross weiss das: «Obwohl ich ziemlich oft über Getränke singe: Entscheidend sind für mich immer Mass und Respekt. Im Urlaub darf man sich natürlich ein Kaltgetränk gönnen – ob an der Hotelbar oder im Megapark. Hauptsache, man bleibt friedlich, hält sich an die Regeln und vergisst nicht, dass wir auf Mallorca Gäste sind.»

Regelmässige Mallorca-Auftritte denkbar

Auf der Baleareninsel hat Gross heuer neue Musik für sein kommendes 10-Jahr-Jubiläum geschrieben. Nicht ausgeschlossen ist, dass er bald regelmässig an der Playa de Palma auftreten wird. «Mallorca ist eine unfassbar schöne Insel – zu einem Zweitwohnsitz würde ich deshalb nicht grundsätzlich Nein sagen. Jetzt stehen zunächst zwei Auftritte an, und dann entscheidet das Publikum: Wenn die Leute Bock auf meine Musik haben, komme ich sehr, sehr gerne wieder. Der Vibe gefällt mir jedenfalls schon jetzt.»