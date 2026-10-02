Andrea Berg stichelt gegen Helene Fischer

So offen erlebt man sie selten: Bei «Inas Nacht» spricht Schlager-Ikone Andrea Berg ausgelassen über Männer, Drogen – und ihr Vermögen. Einen kleinen Seitenhieb gegen Schlager-Kollegin Helene Fischer liess sie sich dabei nicht nehmen.

Sophie Ofer Redaktorin People

In der NDR-Talkshow «Inas Nacht» kommen Moderatorin Ina Müller (61) und Schlagerstar Andrea Berg (60) ins Plaudern. Müller konfrontiert die Sängerin dabei mit ungewöhnlich direkten Fragen, die dem Publikum im norddeutschen Hamburg auf der Zunge brennen.

Gleich zuerst startet Müller mit einer besonders heiklen Frage; dazu liest sie von einem Bierdeckel vor, auf dem jemand im Publikum seine Frage notiert hat: «Wer ist reicher, du oder Helene Fischer?» Bekanntlich gelten Fischer (42) und Berg als Konkurrentinnen im Schlager-Business. Berg reagiert schlagfertig: «Ich!» Dann schiebt sie hinterher: «Glaube ich.»

«Florian Silbereisen wäre mir zu klein»

Hinterher fragt Müller, ob es denn einen Schlager gebe, den Berg gerne selbst gemacht hätte. «Das muss doch ‹Atemlos› sein», fragt Müller und spielt damit auf Fischers grössten Hit an. Doch mit einem ausgedehnten «Nee» winkt Berg ab. Ihre Wahl fällt stattdessen auf «Ich liebe das Leben» von Vicky Leandros (74).

Auch vor dem Thema Drogen macht Ina Müller nicht Halt. «Glaubst du eigentlich, es stimmt, dass nirgendwo so viel gekokst wird wie im Schlager?», will sie von Berg wissen. Die Schlagersängerin sagt: «Ich weiss nur eine Geschichte. Wir hatten mal einen neuen Busfahrer mit einer früheren Band. Einer hat ihn gefragt: ‹Wie ist denn die Band so?› Da hat er gesagt: ‹Eigentlich sind die ganz nett, aber abends riechen die immer am Spiegel.›»

Anschliessend kommt Müller auf Männer zu sprechen. Unverblümt fragt sie Berg: «Wer, findest du, ist der schönste Mann im deutschen Schlager?» Berg erwidert daraufhin: «Haben wir überhaupt einen schönen? Sei mal ehrlich!» Florian Silbereisen komme für Berg jedenfalls nicht infrage: «Der ist zu klein für mich», sagt sie. «Florian ist ein Freund, den sehe ich nicht so als Mann.» Im Publikum bricht daraufhin Gelächter aus. «So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema», will Berg richtigstellen. Dasselbe gelte für Giovanni Zarrella (48). Allerdings kann Berg nicht leugnen: «Aber der ist hübsch, stimmt.»