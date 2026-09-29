Wochenlang hat Eric Philippi geschwiegen. Jetzt reicht es ihm. Nach Michelles Aussagen zum Liebes-Aus meldet sich der Schlagersänger per Instagram-Video zu Wort und wehrt sich gegen die Schilderungen seiner Ex-Partnerin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eric Philippi (29) spricht erstmals über Trennung von Schlagerstar Michelle (54)

Philippi: «Grenze überschritten», Entscheidung zur Trennung schmerzt beide Seiten

Verlobung im Februar 2026, überraschende Trennung telefonisch im Mai 2026

Fynn Müller People-Redaktor

Schlagersänger Eric Philippi (29) äussert sich erstmals ausführlich zum Ende seiner Beziehung mit Schlagerstar Michelle (54). «Es gibt einen Punkt, an dem eine Grenze überschritten ist, und diesen Punkt habe ich erreicht», sagt Philippi in einem Instagram-Video.

Öffentlich gemacht hatten sie ihre Liebe 2023 in Florian Silbereisens ARD-Show «Schlagerbooom». Seither mussten sie viel Kritik einstecken, vor allem wegen des Altersunterschieds von 25 Jahren. Das Paar wehrte sich immer wieder und zeigte, dass es zusammengehört.

Dann das plötzliche Liebes-Aus im Mai. Für Fans kam es völlig überraschend. Auch für Michelle selbst. Denn nur wenige Monate zuvor, am 15. Februar, hatte Philippi der Sängerin in Berlin live auf der Bühne einen Heiratsantrag gemacht. Die beiden waren verlobt und schmiedeten Hochzeitspläne.

Dann kam die Trennung. Michelle erzählte kürzlich im RTL-Magazin «Exclusiv», Philippi habe ihr seine Entscheidung «sehr, sehr, sehr kurzfristig am Telefon» mitgeteilt. Auf Nachfrage deutete sie sogar an, von ihm «verarscht» worden zu sein. Einen konkreten Vorwurf wollte sie aber nicht erheben, «weil ich nicht weiss, ob es so war».

Eric Philippi wehrt sich

Philippi hatte sich seit der Bestätigung der Trennung nicht mehr geäussert. Bis jetzt. Auf Instagram bricht er sein Schweigen. «Die Entscheidung zur Trennung habe ich getroffen, das stimmt. Dass diese Entscheidung Schmerzen verursacht – übrigens auf beiden Seiten – tut mir aus tiefstem Herzen leid.»

Sein Privatleben nicht öffentlich auszutragen, sei immer sein Vorsatz gewesen. Doch inzwischen seien falsche Behauptungen über ihn im Umlauf, die er nicht länger hinnehmen wolle. Details nennt auch er nicht.