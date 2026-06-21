Der Berner Herzensbrecher gehörte zu den beliebtesten Serienstars. Nun hat Herbert Herrmann den 85. Geburtstag gefeiert. Wie geht es ihm heute?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Herbert Herrmann feierte in Bern seinen 85. Geburtstag

Privatleben mit Schauspielstars und Umzug nach Südfrankreich beeindruckt

Seit 2023 lebt das Paar in einem spontan gekauften Apartment

Markus Reich, GlücksPost

In diesen Tagen feierte der in Bern geborene Herbert Herrmann seinen 85. Geburtstag. Ursprünglich absolvierte er eine Lehre als Schriftsetzer, nahm jedoch nebenher Schauspielunterricht. Schon bald erkannten deutsche Serienproduzenten sein Talent.

Für Schlagzeilen sorgte Herrmann fortan nicht nur beruflich, sondern auch privat: Über Jahre galt er als charmanter Herzensbrecher. 1977 funkte es bei den Dreharbeiten zu «Drei sind einer zuviel» zwischen ihm und seiner Filmpartnerin Jutta Speidel (72). Für sie wurde er später sogar «meine erste grosse Liebe».

Fünf Jahre hielt die Beziehung. Danach verliebte er sich in Susanne Uhlen (71, «Das Erbe der Guldenburgs»), ebenfalls ein gefeierter Serienstar. Sohn Christopher (38) machte das Familienglück perfekt – doch nach sieben Jahren folgte die Trennung.

Leben in Südfrankreich

Lange blieb Herrmann nie allein. Bereits 1996 heiratete er die Anwaltsgehilfin Karin Gustke (51), die ihm einen weiteren Sohn schenkte. Seine ganz grosse Liebe fand er jedoch 2003 in Nora von Collande (68), mit der er häufig gemeinsam auf der Bühne stand. Sie hält ihn jung – und Herrmann wirkt tatsächlich, als hätte er den Jungbrunnen entdeckt.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Dafür tut er einiges: Jeden Morgen absolviert er vor dem Frühstück eine Stunde Sport. Auch sie trainiert regelmässig. Und ein wenig eitel ist Herrmann geblieben: Seine Enkel dürfen ihn nicht Opa nennen.

2023 verabschiedete sich das Paar von der Bühne und geniesst seither das Leben in Südfrankreich. «Uns faszinieren die Kultur, die Sprache und die Freunde, die wir dort gefunden haben», schwärmt sie. «Dort lebt man einfach anders – freier, entspannter, Zeit spielt keine grosse Rolle.»

Auch ihr Zuhause fanden die beiden ganz spontan: «Wir waren in Südfrankreich, Herbert ging tanken und ich habe in der Zeit ein kleines Apartment gekauft», erzählt sie lachend. «Das stimmt, Nora ist wirklich verrückt», ergänzt er. Deshalb habe ihn ihre spontane Aktion auch überhaupt nicht überrascht – sie sei eindeutig die Mutigere von beiden. «Das Leben rauscht an einem vorbei, und man sollte Chancen ergreifen», findet sie.



