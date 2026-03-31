Was passiert jetzt mit meinen Zivadiliring-Tickets?

Bei Zivadiliring hat es geknallt. Dabei steht noch die Tour des Podcast-Trios an – dieses hat sich dafür allerdings auf ein Duo verkleinert. Können Fans ihre Tickets zurückgeben? Schliesslich finden die Veranstaltungen nicht unter den geplanten Voraussetzungen statt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Podcast-Trio Zivadiliring löst sich auf, Tour 2026 als Duo

Gülsha Adilji steigt aus, Fans können Tickets kaum zurückgeben

Ticketcorner-AGBs: Rückgaben meist ausgeschlossen, Weiterverkauf über Fansale möglich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Damit hat niemand gerechnet: Zivadiliring sind Geschichte. Hinter dem Podcast-Trio um Maja Zivadinovic (46), Gülsha Adilji (40) und Yvonne Eisenring (38) liegt ein turbulentes Jahr.

Erst werden sie beim SRF rausgeworfen, dann machen sie sich mit dem Podcast selbständig, produzieren Fanartikel und treten in einem restlos ausverkauften Hallenstadion vor Tausenden von Zuschauerinnen und Zuschauern auf. Jetzt ist alles aus und vorbei.

Zivadiliring wird zu Zivaring

Die geplante Tour für 2026 soll nach wie vor stattfinden. Allerdings nicht so, wie es sich die Fans erhofft haben. Denn das Trio hat sich für die Tour auf ein Duo reduziert. Gülsha Adilji wird nicht dabei sein. Das bedeutet, dass das Publikum mit Maja Zivadinovic und Yvonne Eisenring alleine vorliebnehmen muss.

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Manchen dürfte das sauer aufstossen – und sie wollen möglicherweise ihre Tickets zurückgeben. Wie stehen in diesem Fall die Chancen?

Blick hat beim Schweizer Konsumentenschutz nachgefragt. Sara Stalder, Geschäftsführerin der Stiftung für Konsumentenschutz, sagt: «Vermutlich ist es chancenlos, das Ticket aufgrund der anderen Zusammenstellung des Trios zurückgeben zu können.» Sie bezieht sich dabei auf die AGB von Ticketcorner, die laut Stalder «typisch für die Ticketbranche» sind.

Das sagen die AGB von Ticketcorner

Darin heisst es: «Entscheidet ein Veranstalter, eine Veranstaltung zu verschieben oder einen Veranstaltungsort zu verlegen, gilt das Ticket ohne anderslautende Anweisung des Veranstalters unabhängig von den Verschiebungsgründen für das Verschiebungsdatum respektive den neuen Veranstaltungsort. Dies gilt auch bei einer mehrmaligen Verschiebung oder Verlegung. Es liegt im Ermessen des Veranstalters zu entscheiden, ob Tickets zurückgegeben, zurückerstattet oder umgetauscht werden können. Als Verschiebung gilt jede Änderung des Veranstaltungstermins und/oder -orts, unabhängig davon, ob die Veranstaltung an dem neuen Termin mit demselben Inhalt, den gleichen Künstlern oder Mannschaften oder mit von der ursprünglichen Veranstaltung abweichenden Merkmalen und Kriterien durchgeführt wird.»

Und jetzt?

Damit ist klar: Die Fans, die nun schon ein Ticket für die Tour haben und diese aber absolut nicht ohne Gülsha Adilji sehen wollen, müssten sich direkt an Ticketcorner wenden und nachfragen, ob es eine Chance auf Rückerstattung gibt. Bezieht sich der Veranstalter aber auf die AGB, bleibt man auf den Tickets sitzen. Oder? Nicht unbedingt, wie Sara Stalder erklärt.

«Die einzige Möglichkeit für Käuferinnen und Käufer, wenn die Veranstaltung nicht besucht werden will und vom Veranstalter die Rückgabe ausgeschlossen ist: Das Ticket kann über die Ticketcorner-Resale-Plattform ‹Fansale› zum Verkauf angeboten werden.»