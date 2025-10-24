DE
Neue Live-Shows und Podcast-Update
So geht es mit «Zivadiliring» weiter

«Zivadiliring» erfindet sich neu: Das Frauentrio legt künftig den Fokus auf Live-Auftritte. Doch auch mit dem Podcast soll es in veränderter Form weitergehen.
Publiziert: 00:00 Uhr
|
Aktualisiert: 12:37 Uhr
1/5
Das «Zivadiliring»-Trio geht 2026 auf Tournee durch die Deutschschweiz.
Foto: Mirjam Kluka

Darum gehts

  • «Zivadiliring» setzt künftig auf Live-Auftritte und unregelmässigen Podcast
  • Das Trio bleibt unabhängig und plant intime Shows ohne Aufzeichnung
  • Fünf Termine im Frühling 2026 in Basel, Bern und Zürich geplant
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_1114 (1).JPG
Michel Imhof

Jetzt herrscht Klarheit darüber, wie es nach dem ausverkauften Hallenstadionauftritt am 26. Oktober 2025 für «Zivadiliring» weitergeht. Das von SRF abgesägte Frauentrio legt den Fokus künftig auf Live-Auftritte: Im Frühling 2026 steht eine Tournee durch die Deutschschweiz an. Doch auch mit dem Podcast wollen Maja Zivadinovic (45), Gülsha Adilji (39) und Yvonne Eisenring (37) weitermachen. 

«Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht»
1:36
Statement von «Zivadiliring»:«Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht»

Nachdem SRF Anfang 2025 ihrem Podcast den Stecker gezogen hatte, blieb lange unklar, wie es weitergeht. Bis jetzt! «Wir haben uns bewusst viel Zeit genommen. Das war aber auch nötig, weil wir viele tolle Angebote bekommen haben, die wir genau prüfen wollten», erklärt Maja Zivadinovic. 

Podcast geht in unregelmässigem Abstand weiter

Konkret heisst das: Den bislang zweiwöchentlich erschienenen Podcast gibt es künftig nur noch unregelmässig. Stattdessen konzentriert sich das Trio künftig auf die Bühne.

Geplant sind nach dem ausverkauften Hallenstadion-Gig fünf Termine im Frühling 2026 in Basel, Bern und Zürich. «Unsere Live-Shows werden nicht aufgezeichnet. Das ist wie ein intimer Abend unter ganz vielen Freundinnen und Freunden. Wir reden deshalb auch bewusst von Shows und nicht von Live-Podcasts», erklärt Yvonne Eisenring. «Wer eine Show besucht, erlebt ‹Zivadiliring› in verschiedensten Facetten.»

Der «Zivadiliring»-Podcast werde künftig immer dann erscheinen, «wenn Dinge passieren, die unbedingt besprochen werden müssen», so Adilji. «Das kann alles sein: Yvonne wird Trapezweltmeisterin, und Maja adoptiert eine kleine Entenfamilie. Oder ich werde bei der Einreise ans Burning-Man-Festival festgenommen und lande in U-Haft.» Zu hören gibts den Podcast auf allen gängigen Streamingplattformen.

Gute Lösung für das Trio

Mit dem neuen Fokus ist das Trio zufrieden. «Es geht uns sehr gut. Ein Ende schafft ja auch immer Platz für Neues», so Zivadinovic über das SRF-Aus. Auch die Diskussionen über die gemeinsame Zukunft hat das für den Prix Walo als Publikumsliebling nominierte Trio gestärkt. «Das war ein kreativer und spannender Prozess, bei dem wir mal wieder bemerkt haben, dass wir zu dritt wirklich super funktionieren.» 

«Zivadiliring» treten am 7. April 2026 im Stadtcasino Basel auf, am 9. und 10. April 2026 im Volkshaus Zürich und am 1. und 2. Mai 2026 im Kursaal Bern. Tickets gibts ab sofort auf www.kaufleuten.ch. 

      Meistgelesen