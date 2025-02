1/5 Emil ist mit seinem Film «Typisch Emil» in der Sparte Film-Produktion für einen Prix Walo nominiert. Foto: STEFAN BOHRER

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es wird die grosse Galanacht der Schweizer Stars, wenn sie am 24. Mai im Studio vom Schweizer Fernsehen über den roten Teppich schreiten und auf einen Prix Walo hoffen. Gefeiert werden die Besten des Jahres 2024. Blick stellt alle Nominierten der neun Sparten plus Publikumsliebling vor und pickt sich ein paar heraus. Unter anderem ein Frauen-Trio, das von SRF abserviert wurde und durch die Liveübertragung auf dem Sender wieder präsent sein wird.

Sie überraschen uns: «Zivadiliring»



Tabu ist für sie kein Thema. In ihrem Podcast «Zivadiliring» sprechen Maja Zivadinovic (45), Gülsha Adilji (39) und Yvonne Eisenring (37) über Sex, Trennung oder Trauer. Das mit SRF entwickelte Format wurde überraschend aus dem Programm gekippt. Wie beliebt das Trio ist zeigt sich an ihrer ersten Live-Podcast-Show im Zürcher Hallenstadion. Nach nur zehn Tagen wurden alle 10'000 Tickets für den 26. Oktober 2025 verkauft. Erstmals sind die Drei für einen Prix Walo in der Sparte Publikumsliebling nominiert, der durch das Televoting ermittelt wird.

Hinter dem erfolgreichen Podcast «Zivadiliring» stehen Yvonne Eisenring, Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji (v.l.). Foto: Mirjam Kluka

Mehr als verdient: Nemo

Mit «The Code» holte Nemo (25) am 11. Mai 2024 im schwedischen Malmö den ESC-Sieg 36 Jahre nach Céline Dion (56) wieder in die Schweiz. Innerhalb der letzten Monate ist bei Nemo viel passiert, inklusive musikalischen Auftritten in Biel und auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Mittlerweile lebt das nonbinäre Künstlertalent in London. Dank Nemo findet der diesjährige Eurovision Song Contest vom 10. bis 17. Mai in Basel statt. Für Nemo wäre es der zweite Prix Walo, 2017 war es der «Newcomer»-Sieg.

Nemo gewinnt für die Schweiz den Eurovision Song Contest 2024 im schwedischen Malmö. Foto: Sarah Louise Bennett

Der grosse Abschied: Gardi Hutter

Zum letzten Mal. 44 Jahre Tour, 4 Solos, 4444 Vorstellungen. Auf diese beachtlichen Zahlen blickt die bekannte Clownin Gardi Hutter (71). Jetzt sagt sie, die als Wäscherin Hanna in 35 Ländern von Finnland bis Tunesien, von China nach Mexiko ihre dreckige Wäsche gewaschen hat, tschüss. Auf ihrer grossen Abschiedstournee lässt Gardi Hutter ihr Publikum nochmals an ihrem unverkennbaren Humor teilhaben und an ihrem Motto: Nichts verbindet mehr, als zusammen zu lachen.

Die Clown-Komödiantin, Schauspielerin und Autorin Gardi Hutter ist in der Sparte Kabarett/Comedy für einen Prix Walo nominiert. Foto: keystone-sda.ch

Die vielversprechende Newcomerin: Linda Elys

Die 23-jährige Linda Elys aus Seewen SZ stand schon auf der grossen Bühne im Rampenlicht. Vor vier Jahren nahm sie bei «The Voice of Germany» teil, schaffte es bis ins Finale. Ihre selbst geschriebene Debüt-Single «House On Fire» wurde weltweit über vier Millionen Mal gestreamt, erreichte Platz eins der Schweizer Airplay-Charts und war 2024 die erfolgreichste Schweizer Single am helvetischen Radio. Elys gilt als die Neuentdeckung 2024 und kann auf einen Prix Walo in der Sparte Newcomer hoffen.

Linda Elys ist für einen Prix Walo in der Kategorie Newcomer nominiert. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

Extra SRF-Show: Jennifer Bosshard

Im Sommer ist «G&G» Geschichte. Es war ein Schock für das ganze Team, dass der Sparhammer beim SRF-Gesellschaftsmagazin «Gesichter und Geschichten» voll zugeschlagen hat. Eine der Betroffenen ist Moderatorin Jennifer Bosshard (31). Bis dann stehen bei der Baselbieterin spannende SRF-Extrashows an. Am 11. Mai vergibt sie im Rahmen des ESC-Finals vor mehr als 100 Millionen Menschen live die Punkte für die Schweiz. Ihre Beliebtheit hat ihr nun auch eine Nominierung für einen Prix Walo als Publikumsliebling eingebracht.

Die beliebte SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard vergibt am ESC-Finale die Punkte für die Schweiz. Foto: SRF/Gian Vaitl

Erfolg mit Geburtstagsgeschenk: Emil

Keiner ist wie Emil! Dieses Jahr wurde der über die Landesgrenzen bekannte Luzerner Kabarettist Emil Steinberger 92 Jahre alt. Zu seinem 91. schenkte er sich seinen eigenen Film «Typisch Emil», der in der Sparte Film-Produktion für einen Prix Walo nominiert ist. Es ist ein heiteres und hintergründiges Panorama von ihm und Gattin und Künstlerin Niccel Steinberger (59). Emils Sketche, seine Rolle im ausgezeichneten Film «Die Schweizermacher», seine verschmitzten Monologe und Bünzliperformances sind längst Kult.

Der beliebte und über die Schweizer Grenze bekannte Luzerner Kabarettist Emil Steinberger. Foto: STEFAN BOHRER

Sie führen durch die Galanacht

Monika Kaelin (70), Präsidentin der Show Szene Schweiz wird an der Galanacht am 24. Mai live bekannt geben, wer den Ehren-Prix-Walo gewinnt. Mit ihr führen die durch das SRF bekanntgewordenen Moderatoren Nicole Berchtold (46) und Salar Bahrampoori (45) durch die Galanacht, die live von SRF und Blick TV übertragen wird.