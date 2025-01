1/6 Dem Podacst «Zivadiliring» wurde vom SRF der Stecker gezogen. Foto: SRF/Mirjam Kluka

Auf einen Blick SRF stellt beliebten Podcast «Zivadiliring» ein, trotz grossem Erfolg

Prominente zeigen Unverständnis für SRF-Entscheidung, darunter Renato Kaiser

Silja Anders Redaktorin People

Damit hatte wohl keiner gerechnet, am allerwenigsten die drei Betroffenen: Der beliebte und erfolgreiche Podcast «Zivadiliring» mit Maja Zivadinovic (45), Yvonne Eisenring (37) und Gülsha Adilji (39) wird vom SRF per sofort eingestellt. Und das, nachdem das Zürcher Hallenstadion für einen Abend mit dem Trio innert kürzester Zeit ausverkauft war.

Die drei Protagonistinnen trifft das Aus ihres Podcasts sehr. Sie haben es nicht kommen sehen – weshalb sie sich in ihrer letzten Folge auch nicht von ihrer Community verabschieden konnten, wie sie in einem Statement erklären.

Fans sind fassungslos

Doch nicht nur «Zivadiliring» und ihre Fans sind fassungslos – auch auf prominenter Seite zeigt sich Unverständnis für die Entscheidung des SRF.

Allen voran meldet sich Comedian Renato Kaiser (39) auf Instagram zu Wort – und postet einen sarkastischen Kommentar in Form eines Fake-Statements des SRF auf Instagram.

«SRF: Tschuldigung, wir haben gerade keine Zeit, eine Frau zu finden, die erfolgreich und bekannt genug ist für eine Late-Night-Show, wir müssen zuerst drei Frauen kündigen, die das Hallenstadion füllen.» Auch in seiner Story zeigt er sich fassungslos über das Ende des beliebten Podcasts.

In den Kommentaren zu ihrem Statement erhalten «Zivadiliring» noch mehr Zuspruch von bekannten Kolleginnen und Kollegen. Influencerin Anja Zeidler (31) fragt: «Höööö?!! Wieso etwas, das offensichtlich SO erfolgreich ist, nicht weiterführen?» Comedian Fabio Landert (36) findet die Entscheidung des SRF einfach nur «lächerlich» und Schauspielerin Anaïs Decasper (31) schickt in die Kommentare ein GIF mit dem Satz «What the hell just happened», also «Was zur Hölle ist gerade passiert?» So heftig die Kündigung des SRF für das Podcast-Trio auch sein mag, immerhin können sie sich der Liebe und Unterstützung ihrer Fan-Community immer noch sicher sein.