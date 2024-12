Sensationeller Erfolg für den beliebten Schweizer Podcast «Zivadiliring»: Die Liveshow im Hallenstadion am 26. Oktober 2025 ist nach zehn Tagen bereits ausverkauft.

Saskia Schär Redaktorin People

Er gehört zu den beliebtesten Podcasts der Schweiz: «Zivadiliring». Eine Zusammensetzung der Namen der drei Hosts Maja Zivadinovic (45), Gülsha Adilji (39) und Yvonne Eisenring (37). Zur Freude ihrer grösstenteils weiblichen Fans hatten sie am 11. Dezember angekündigt, eine Live-Podcast-Show im Hallenstadion zu machen.

Das Interesse ihrer treuen Hörerschaft an ihrem Hallenstadion-Auftritt war zum Start des Vorverkaufes derart gross, dass die Verkaufswebsite zeitweise überlastet war. Nun, zehn Tage nach dem Verkaufsstart, sind auch die letzten Tickets über den digitalen Schalter gegangen. Somit treten Zivadinovic, Adilji und Eisenring am 26. Oktober 2025 im ausverkauften Hallenstadion auf. Das ist vor ihnen noch keinem Podcast-Künstler gelungen.

Nicht die erste Live-Erfahrung

Seit drei Jahren sprechen die drei Frauen in ihrem Podcast über so ziemlich alles. Seien es Alltagsthemen, Sex, Geld oder auch Trauer. Im vergangenen Jahr hat sich das erfolgreiche Trio erstmals aus dem Studio auf die Bühnen der Schweiz gewagt und ihren Podcast live aufgeführt. Die Nachfrage nach den Tickets für ihren Auftritt im Kaufleuten in Zürich war immens – die Website brach zwischenzeitlich sogar zusammen.

Über ihren Hallenstadion-Auftritt freuen sich die drei Frauen ungemein. «Es ist surreal, aber total geil», sagte Maja Zivadinovic vor kurzem gegenüber Blick. Yvonne Eisenring meinte, sie schwanke «zwischen riesiger Vorfreude und Panik» und Adilji sagte, sie bekomme beim Gedanken an einen Auftritt im Hallenstadion «Schnappatmung und werde hibbelig».