1/5 Yvonne Eisenring, Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji haben Grosses vor (v.l.). Foto: Mirjam Kluka

Barbara Lanz Co-Ressortleiterin People

Sie sprechen über Sex, Sorgen oder einfach Alltagsthemen: Im SRF-Podcast «Zivadiliring» begeistern Maja Zivadinovic (45), Yvonne Eisenring (37) und Gülsha Adilji (39) seit rund drei Jahren eine treue Hörerschaft. Vom Aufnahmestudio wagten sie sich letztes Jahr auf eine Tour durch diverse Schweizer Städte und ihre anstehenden Live-Shows im Zürcher Kaufleuten sorgten beim Vorverkauf für eine lahmgelegte Website des Veranstalters.

Für 2025 hat sich das Trio deshalb Grosses vorgenommen. Am 26. Oktober nächsten Jahres wollen die Frauen das Hallenstadion in Zürich füllen. Als erster Schweizer Podcast. «Wenn ich daran denke, bekomme ich sofort Schnappatmung und werde hibbelig. Alleine die Vorstellung, in so einer riesigen Halle aufzutreten, macht mir schwitzige Hände», sagt Moderatorin Gülsha Adilji zum Mega-Projekt.

«Und jetzt sind wir die, für die man kommt»

Es sei schön, dass die «allerbeste Community» nun im grossen Stil zusammenkommen könne, freut Autorin Yvonne Eisenring.

Und die Journalistin Maja Zivadinovic ergänzt: «Dass wir im Hallenstadion auftreten, bedeutet mir die Welt. Wie oft war ich da an Konzerten und überlegte mir, wie krass das sein muss, wenn man da oben steht und so viele Menschen kommen, um einen zu sehen. Und jetzt sind wir diese drei, für die man kommt. Crazy!»

Die Show im Hallenstadion ist der einzige Live-Auftritt von «Zivadiliring» im 2025. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 11. Dezember 2024, um 10 Uhr auf www.kaufleuten.ch.