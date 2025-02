1/5 Nach fünf Jahren ist Schluss: Der Erfolgspodcast «Comedymänner» um Stefan Büsser, Aron Herz und Michael Schweizer wird ab Sommer eingestellt,

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach fünf erfolgreichen Jahren beenden die bekannten Schweizer Comedians Stefan Büsser (39), Michael Schweizer und Aron Herz ihren beliebten Podcast «Comedymänner – hosted by SRF». Wie SRF schreibt, wird die letzte Folge am 12. Juni 2025 veröffentlicht. Der Podcast, der im November 2019 als «Quotenmänner» startete und sich über die Jahre weiterentwickelte, hat sich zu einem festen Bestandteil der Schweizer Podcast-Landschaft etabliert. In wöchentlichen Diskussionen behandelten die drei Hosts Themen rund um die Schweiz, die Welt und das Leben im Allgemeinen.

Die Entscheidung, den Podcast zu beenden, begründen die Comedians mit dem Wunsch, sich auf andere Projekte zu konzentrieren. In einer Stellungnahme erklären sie: «Nach über fünf Jahren mit über 200 Folgen und 25 ausverkauften Live-Shows können wir sagen: Es ist fantastisch! Und wenn es am schönsten ist, soll man bekanntlich aufhören. Deswegen haben wir beschlossen, dass der Podcast endet. Wir alle möchten die neu gewonnene Zeit dafür nutzen, uns noch mehr auf unsere weiteren Projekte und Formate zu fokussieren.»

«Unendlich dankbar»

Für die treuen Zuhörer gibt es jedoch noch einen letzten Höhepunkt: Am 14. Juni 2025 verabschieden sich die «Comedymänner» mit einer Live-Show in The Hall, Zürich, persönlich von ihrem Publikum. Die drei Comedians zeigen sich dankbar für den unerwarteten Erfolg und die positive Resonanz ihrer Zuhörer. Sie betonen: «In Erinnerung bleiben uns viele schöne Begegnungen, lachende Gesichter, bewegende Nachrichten, persönliche Geschichten und tolle Feedbacks. All unseren Fans, Unterstützerinnen und Unterstützern, Familien, Freundinnen und Freunden sind wir unendlich dankbar.»

Auch Marco Krämer, Leitung Show SRF a. i., würdigt das Engagement der Comedians: «Wir danken Stefan, Michael und Aron sehr für ihr grosses Engagement, ihre Leidenschaft und Kreativität. Nun freuen wir uns auf die letzten Monate mit den «Comedymännern», aber auch auf die weitere gute Zusammenarbeit.» Trotz des Podcast-Endes bleiben Büsser, Schweizer und Herz dem Schweizer Fernsehpublikum erhalten. Sie werden weiterhin als Hosts und Autoren der Late-Night-Show «Late Night Switzerland» auf SRF 1 zu sehen sein. Die dritte Staffel der Sendung läuft bereits seit dem 9. Februar 2025 und wird dreimal monatlich am Sonntagabend um 21.45 Uhr ausgestrahlt. Nach «Zivadiliring» verliert SRF damit sein nächstes Erfolgsformat.