Seit der Einstellung ihres Podcasts auf SRF wurde es ruhig um «Zivadiliring». Blick hat bei Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic nachgefragt, wo sie in der Zukunftsplanung stehen.

1/5 Yvonne Eisenring, Maja Zivadinovic und Gülsha Adijli sind «Zivadiliring». Foto: Mirjam Kluka

Darum gehts SRF hatte «Zivadiliring»-Podcast im Januar beendet

Fans warten auf Neuigkeiten des Podcast-Trios

Barbara Lanz Co-Ressortleiterin People

Für «Zivadiliring» begann der Start ins 2025 mit einem Knall. Doch es war kein Feuerwerk, das die Podcasterinnen zum Jahreswechsel erwartete, es war die Kündigung ihres Arbeitgebers SRF. Nach über drei Jahren, in denen das Frauentrio mit Yvonne Eisenring (37), Gülsha Adilji (39) und Maja Zivadinovic (45) ihre Zuhörerinnen mit Alltagsgesprächen begeisterten, war quasi über Nacht Schluss. «Der Wunsch nach unternehmerischer Freiheit der Hosts ist nicht mit den Interessen eines öffentlichen Medienhauses vereinbar», hiess es.

Gleichzeitig konnten die Frauen eine Sensation für sich verbuchen: Ihre Liveshow im Zürcher Hallenstadion im Herbst war nach wenigen Tagen ausverkauft. Zum Jahreswechsel traten sie vor ausverkauften Rängen mit mehreren Liveshows auf.

«Wir wussten nicht, dass es unsere letzte Folge ist», sagten sie damals in einem Videostatement. Und kündigten an, sich Zeit zu nehmen, um über die Zukunft nachzudenken.

1:36 Statement von «Zivadiliring»: «Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht»

Nun sind zwei Monate vergangen und es ist ruhig geworden um die drei. Blick hat nachgefragt: «Wir haben in den letzten Wochen verschiedene Optionen geprüft, wie es in Sachen ‹Zivadiliring› weitergehen könnte. Noch können wir nichts Konkretes verraten, nur soviel: im April gibts dazu News! Ausserdem arbeiten wir mit Hochdruck und viel Vorfreude an unserer Show im Hallenstadion.»

Fans müssen sich also weiterhin gedulden. Und sich fragen: Kommt das Trio überhaupt in dieser Formation zurück oder könnte es auch sein, dass der Podcast gar nicht weitergeführt wird? «Diese Entscheidung ist noch nicht final gefallen. Wie genau es mit ‹Zivadiliring› weitergeht, verraten wir deswegen erst im April.» Spätestens im Mai dürfte man dann auch wieder von «Zivadiliring» hören, sie sind für einen Prix Walo nominiert.