Zehntausend Fans feierten am Sonntagabend den Podcast «Zivadiliring» im Zürcher Hallenstadion. Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic boten eine mitreissende Show mit Humor, Empathie und einem Überraschungskuss.

Schrieben am Sonntagabend (26.10.2025) Geschichte: Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic traten mit ihrem Podcast «Zivadiliring» im ausverkauften Zürcher Hallenstadion auf.

Patricia Broder Redaktorin People

Was für ein Auftritt: Am Sonntagabend schrieben Gülsha Adilji (40), Yvonne Eisenring (38) und Maja Zivadinovic (46) mit ihrem Podcast «Zivadiliring» Schweizer Unterhaltungsgeschichte. Zehntausend Fans verwandelten das Zürcher Hallenstadion in einen Hexenkessel voller Empathie, Lachen und Zusammenhalt. Es war der grösste Auftritt, den je ein Podcast-Format in der Schweiz hatte – und der Beweis dafür, dass die drei Frauen, auch eine Arena zum Beben bringen können.

Schon in den Stunden vor Showbeginn ist klar: Hier geht es nicht nur um den Podcast, sondern auch um ein Gemeinschaftsgefühl: Vor dem Eingang stehen Frauen in Grüppchen, manche mit ihren Freundinnen, andere mit ihren Müttern oder Töchtern, viele auch mit T-Shirts des Podcasts.

«Die Ladys unbedingt mal live sehen»

«Ich finde es einfach unglaublich, dass das Frauentrio es geschafft hat, das Hallenstadion in so kurzer Zeit zu füllen, da mussten wir dabei sein», sagt Caroline (49), die mit ihrer Freundin Darina (50) aus Bern angereist ist. Die beiden Frauen hören den Podcast seit Beginn. «Sie thematisieren Alltagsdinge und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund, das gefällt uns», so die gebürtige Tschechin.

«Ich habe noch nie einen Podcast live gesehen, geschweige denn im Hallenstadion», sagt Niels (26) aus Biel. Er gehört zu den wenigen Männern im Publikum, ist regelmässiger «Zivadiliring»-Hörer und wollte «die Ladys unbedingt mal live» sehen. «Ich höre viele Podcasts von Männern und finde es auch mal schön, Frauen zuzuhören und etwas über ihre Themen zu erfahren», so Niels.

Kurz nach 19 Uhr geht im ausverkauften Saal das Licht aus und ein kurzes Einspielvideo zeigt das Podcast-Trio in James-Bond-Manier, wie sie sich auf den Weg zum Stadion machen: Gülsha im Helikopter, Yvonne auf dem Rücken eines Pferdes und Maja per Schiff. Dann – kaum läuft der Clip aus – stürmen die drei unter tosendem Applaus auf die Bühne. Schon nach wenigen Minuten machen sie Witze über Majas und Yvonnes Nippel, die man unter dem Outfit hervorblitzen sehe. In ihrem schicken Bühnen-Outfit sei Gülsha kaum mehr wiederzuerkennen, sagt Yvonne. «Vielleicht läuft heute ja mal was zwischen uns», witzelt sie und zwinkert ihrer sichtlich amüsierten Kollegin zu.

«Mami, ich habe noch nie Sex am Strand gehabt!»

Kein aufgesetztes Showformat, keine künstliche Distanz – «Zivadiliring» bleiben sich während der ganzen Show treu. Sie reden, lachen, necken sich und beantworten Fragen aus dem Publikum. Das Trio spricht über alles, was ihnen und ihren Fans am Herzen liegt: Dating, Freundschaft, Alltag und Sex. Es wird getrunken: Champagner und Vodka-Shots. Freunde und Weggefährten der drei werden in die Show miteinbezogen oder Bilder und Videos aus ihrem Leben gezeigt.

Für besonders viele Lacher sorgen Ferienfotos von Yvonne und Maja am Meer und Gülsha bei einem Festivalbesuch. «Ich hasse Sand an meinen Füssen», sagt Maja zu einem eingeblendeten Schnappschuss. «Mami, ich habe noch nie Sex am Strand gehabt!», verspricht sie kurz darauf ihrer im Publikum anwesenden Mutter und erntet dafür Lacher und Applaus.

Zur Krönung lässt sich Gülsha vor der Pause von ihrer Kollegin Maja ohrfeigen – fleissige Zivadiliring-Hörer verstehen, worum es geht: Die 40-Jährige stellt ihre Burning-Man-Erlebnisse nach und wiederholt dabei eine Challenge, die sie schon beim legendären US-Festival absolvierte.

0:25 Sie wollte es so: Maja gibt Gülsha eine Ohrfeige

Und dann küssen sich Yvonne und Gülsha

Im zweiten Teil der Show gratulieren mehrere Personen Gülsha nachträglich zu ihrem 40. Geburtstag, darunter ein Polizist und Doktor Dindo, Gülshas Proktologe – ein auf den Enddarm spezialisierter Arzt. «Alle, die die Folgen 1 bis 3 gehört haben, wissen, wie Gülsha damals ausführlich über ihre Analfissur berichtet hat», erklärt Maja.

Dann mischt sich Yovnne ins Publikum und will einen Kuss-Partner oder -Partnerin finden, doch scheitert und nimmt schliesslich entmutigt neben ihrem «Love Roulette»-Co-Darsteller Max Hubacher (32) Platz. Die beiden unterhalten sich über ihren kommenden Kinofilm und verraten, wie «unsexy» die gemeinsamen Sexszenen waren.

Schliesslich wollen sie ihren Filmkuss auf der Bühne nachstellen. Doch es kommt anders und Yvonne und Gülsha knutschen sich in bester Madonna-Britney-Manier, die Stimmung im Publikum kocht endgültig über.

0:53 Es wird heiss im Hallenstadion: Yvonne und Gülsha küssen sich

Känzig, Rossinelli und Louves liefern musikalisches Highlight

Zum Abschluss bedankt sich das Trio in einer emotionalen Ansprache bei seinem treuen Publikum. «Ihr habt mir geholfen, zu merken, ich bin nicht allein», sagt Yvonne Eisenring mit Tränen in den Augen, auch Gülsha und Maja sind sichtlich bewegt. «Wir sind mega viele, die dasselbe wollen, die dieselben Veränderungen wollen, die sich nicht stoppen lassen.»

Das mehrheitlich weibliche Publikum applaudiert. Perfekter Übergang zu den Schweizer Popgrössen Anna Känzig (41), Anna Rossinelli (38) und Fabienne Louves (39), die der Show mit dem Sia-Kracher «Unstoppable» ein musikalisches Highlight setzen. Spätestens jetzt reisst es auch die letzten aus den Stühlen, es gibt Standing Ovations und die ganz grossen Gefühle im Publikum.

Und so wird aus einem Podcast-Abend im Zürcher Hallenstadion weit mehr als reine Unterhaltung, sondern auch ein Manifest weiblicher Stimmen, Freundschaft und Selbstironie. Zehntausend Menschen feiern nicht nur die drei Frauen auf der Bühne, sondern auch sich selbst – als Teil einer Bewegung, die zeigt: «Zivadiliring» ist längst mehr als nur ein Podcast.