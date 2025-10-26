Jetzt knutschen Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji

Lange hat Yvonne Eisenring jemanden zum Küssen im Publikum gesucht – ohne Erfolg. Dann kam Max Hubacher auf die Bühne und man dachte: Eh werden die beiden Zärtlichkeiten austauschen. Doch wer knutscht am Schluss? Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji! Ganz zur Freude des Publikums. Die Kuss-Szene erinnert stark an Britney Spears und Madonna an den MTV Video Music Awards im Jahr 2003.