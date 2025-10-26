Wir müssen raus!
Das sagte zumindest eine nette Frau vom Sicherheitsdienst. Sie müsse jetzt die Tribüne schliessen. Weil ich mich niemals einer Respektsperson widersetzen würde, füge ich mich und verlasse den Saal. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend.
Und langsam leert sich der Saal...
... die Show ist vorbei. Und man hat irgendwie das Gefühl, die Menschen wollen nicht raus auf die Strasse und den Zauber von «Zivadiliring» im Hallenstadion hinter sich lassen. Nur sehr langsam verlassen die Fans den Ort, wo die drei Frauen Geschichte geschrieben haben.
Es regnet Gold vom Himmel
Mit ganz viel Goldglitter vom Himmel des Hallenstadions geht die fulminante Show von «Zivadiliring» zu Ende. Der Song, die Standing Ovations, der nicht enden wollende Applaus sorgen für Hühnerhautmomente. Auch bei den drei Frauen: Eisenring, Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic haben Tränen in den Augen, bevor sie hinter der Bühne verschwinden.
Es gibt Standing Ovations!
Zum grossen Finale singt ein Chor «Unstopable» von Sia und das Publikum reisst es von den Sitzen. Auch Stars singen mit: Fabienne Louves, Anna Känzig und Anna Rossinelli schmettern den Song in den Saal.
Yvonne Eisenring spricht und der Saal hört gebannt zu
Emotionale Ansprache von Yvonne Eisenring. Sie spricht von ihrer schwierigen Zeit im Sommer dieses Jahres. Sie hat Trännen in den Augen. Sie spricht davon, dass sie sich manchmal alleine gefühlt hat. Es wird ganz still im Hallenstadion – ein berührender Moment.
Jetzt knutschen Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji
Lange hat Yvonne Eisenring jemanden zum Küssen im Publikum gesucht – ohne Erfolg. Dann kam Max Hubacher auf die Bühne und man dachte: Eh werden die beiden Zärtlichkeiten austauschen. Doch wer knutscht am Schluss? Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji! Ganz zur Freude des Publikums. Die Kuss-Szene erinnert stark an Britney Spears und Madonna an den MTV Video Music Awards im Jahr 2003.
Gülsha flirtet mit Max Hubacher
Yvonne Eisenring ist ja nicht nur Podcast-Star, sie ist neu auch auf der Kinoleinwand zu sehen, und zwar in ihrem ersten Film «Love Roulette». Ihr männlicher Hauptdarsteller ist nun auf der Bühne: Max Hubacher. Gülsha ist vom hübschen Berner zutiefst angetan.
Maja Zivadinovic zeigt ihr Zuhause
Ein Einspieler, der die Mütter und Väter im Publikum freuen dürfte: Maja Zivadinovic zeigt ihr Zuhause und witzelt über ihr Leben als Mutter eines kleinen Sohnes. Beispiel gefällig? Frage: «Wie steht es um dein Sexleben als Mami?» Majas vielsagende Antwort: «Mein was?»
Äh, wie heisst Gülshas Doktor?
Gülsha wurde vor kurzem 40 Jahre alt. Zur Feier des Tages gibts Videoglückwünsche von ihrem Arzt. Dem Proktologen, der damals ihre Analfissur behandelt hat. Aber wie heisst der Mediziner? Dr. Dindo? Dr. Dildo? Wir haben es vor lauter Lachen wirklich nicht verständen.
Zurück auf der Bühne – zurück vom WC?
«Zivadiliring» ist back! Hoffentlich habe es alle Zuschauerinnen rechtzeitig zurück in die Halle geschafft. Die Schlange vor dem Frauen-WC war unfassbar lang. Soooooooooooooo lang in etwa!