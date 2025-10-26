DE
Der Countdown läuft
It's Zivadiliring-Time!

Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring – das sind Zivadiliring. Heute Abend steigt ihre grosse Show im Zürcher Hallenstadion. Kein Ticket? Kein Problem! Mit Blick könnt ihr die ganze Show im Live-Ticker mitverfolgen.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Zivadiliring sind heute Abend, den 26. Oktober im Zürcher Hallenstadion.
Foto: Mirjam Kluka
lucien-maurice-esseiva-blick.jpeg
Silja Anders und Lucien Esseiva
vor 2 Minuten

Da kann man schon mal «Glückwunsch» sagen

Erinnert ihr euch noch an den Moment, als das SRF den Podcast aus seinem Repertoire geworfen hat? Wow, das war ein ziemlicher Schock für alle Beteiligten. Insbesondere das Trio. Die drei Frauen wurden davon völlig überrumpelt. Aber wie der Phönix aus der Asche sind sie empor gestiegen! Da kann man schon mal gratulieren.

vor 2 Minuten

«Da geht was»

Natürlich zeigen die drei von Zivadiliring schon den ganzen Tag, wie sie sich vorbereiten. Und geben Sneak Peaks ins Hallenstadion, wie hier Maja.

vor 8 Minuten

Passende Kleidung ist natürlich ein Muss

Dass Marc ein waschechter Zivadiliring-Fan ist, beweist er dann auch direkt mit seinem Outfit. Denn für diesen Anlass muss man natürlich entsprechend gekleidet sein.

vor 9 Minuten

Die ersten Fans sind da

90 Prozent Frauenanteil wird im Hallenstadion erwartet. Marc (37) aus Bern gehört zu den männlichen zehn Prozent. Er ist hier der Fan, seine Begleitung Jasmin (32) ist einfach mitgekommen. Dass die beiden jetzt schon da sind, obwohl die Türen erst um 18 Uhr aufgehen und die Show um 19 Uhr beginnt hat einen einfachen Grund: Es gibt keine festen Sitzplätze, es gilt das Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Und Marc möchte möglichst den besten Platz im Haus haben.

vor 52 Minuten

Ein historisches Ereignis in der Schweizer Pop-Kultur

Zivadiliring – das sind Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring. Die drei gehören zu den erfolgreichsten Podcasterinnen der Schweiz. Ihr fragt euch, wieso sie schon jetzt Geschichte geschrieben haben mit ihrer Hallenstadion-Show? Das könnt ihr hier nachlesen.

vor 53 Minuten

It's Zivadiliring-Time

von Silja Anders

Hallo und herzlich Willkommen zum ganz offiziellen Zivadiliring-Ticker vom Blick. Wir führen euch heute durch die Show, die schon Geschichte geschrieben hab, bevor sie überhaupt begonnen hat. Wenn ihr also kein Ticket mehr ergattert habt, um euren Lieblingspodcast im Zürcher Hallenstadion zu sehen: Nicht verzagen! Hier könnt ihr über den Abend alles live mitlesen, von den ersten Fans vor der Halle bis hin zur gesamten Show. Durch diese wird euch dann mein Kollegen Lucien führen. Bis dahin dürft ihr noch ein bisschen mit mir Vorlieb nehmen. 

