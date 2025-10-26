It's Zivadiliring-Time

von Silja Anders

Hallo und herzlich Willkommen zum ganz offiziellen Zivadiliring-Ticker vom Blick. Wir führen euch heute durch die Show, die schon Geschichte geschrieben hab, bevor sie überhaupt begonnen hat. Wenn ihr also kein Ticket mehr ergattert habt, um euren Lieblingspodcast im Zürcher Hallenstadion zu sehen: Nicht verzagen! Hier könnt ihr über den Abend alles live mitlesen, von den ersten Fans vor der Halle bis hin zur gesamten Show. Durch diese wird euch dann mein Kollegen Lucien führen. Bis dahin dürft ihr noch ein bisschen mit mir Vorlieb nehmen.