An Tag 15 im Dschungelcamp liegen die Nerven endgültig blank: Hardy Krüger verliert in den Wellen seinen Ehering, Hubert Fella weint wegen seiner Ohropax – und Ariel sorgt mit einer Intimrasur im Spülwasser für Entsetzen. Für sie endet das Dschungelabentuer.

Tag 15: Ariel badet im Wassertrog, sorgt für Lachen und Ekel

Der Freitag war der Tränen im Dschungelcamp: Zuerst trifft es Hardy Krüger jr. (57), der am Vortag aus dem Camp herausgevotet wurde. Am Strand wird er von seiner Frau Alice (48) überrascht. Bei ihrem emotionalen Wiedersehen fragt ihn seine Frau überglücklich: «Willst du mich heiraten?» und steckt ihm seinen Ehering an. Während seiner Zeit im Dschungel hat sie ihn für ihren Mann aufbewahrt. «Ja», sagt Krüger mit belegter Stimme und sofort kommen ihm die Tränen. «Ich habe dich so vermisst. Das war so schrecklich.» Bevor sie sich gemeinsam auf den Weg ins Hotel machen, will Krüger unbedingt noch einmal ins Meer springen. Doch dann der Schock: Während er in den Wellen planscht, verliert Krüger seinen Ehering.

Im Camp fliessen die Tränen weiter: Hubert Fella (58) bekommt jedes Mal feuchte Augen, wenn seine Ohrstöpsel zur Sprache kommen. Am Vortag mussten alle Camper – bis auf zwei – ihre «Luxusartikel» abgeben. Der Grund: zu viele Regelverstösse, wie zum Beispiel das Schlafen am Tag. Während Simone Ballack (49) unter Tränen anbot, ihre Kette abzugeben – die Kette mit der Asche ihres verstorbenen Sohns Emilio (2002-2021) – darf Fella seine Ohrstöpsel behalten.

«Habe in 20 Jahren nicht so viel geheult wie hier!»

Heute spricht Samira Yavuz (32) Fella erneut auf das Ohrstöpsel-Thema an: «Ich habe gehört, du hast geweint!» Direkt kommen ihm wieder die Tränen. «Es hat mich halt getroffen. Ich habe ja gesagt, sie kann es haben!» Dann nimmt ihn Yavuz in dem Arm: «Ich wollte dich nicht als Mensch angreifen. Bitte sei mir nicht böse.» Fella, der weiter mit den Tränen kämpft, erwidert: «So kam es aber rüber.» Wo er eben noch am Schluchzen war, lacht Fella dann plötzlich: «Ich habe in zwanzig Jahren nicht so viel geheult wie hier!» An den letzten Tagen im Dschungel liegen die Nerven eben so langsam blank.

Das Thema lässt Fella nicht los. Als er aus dem Dschungeltelefon zurückkommt, steuert er direkt auf Simone Ballack zu. «Darf ich dich einmal umarmen? Einfach so», fragt er vorsichtig. Darf er. Nach der Umarmung dann der wohl emotionalste Moment des Tages: Mit tränenerstickter Stimme hält er Simone Ballacks Kette hoch. Er gesteht, «den ganzen Tag gefeilscht» zu haben, «damit du deine Kette wiederkriegst!»

«Meine Intimhaare sind da drin»

Ballack ist völlig überwältigt von seinem Einsatz. «Du spinnst ja! Das hättest du nicht machen müssen.» Doch Fella besteht darauf: «Doch, ich gebe jetzt meine Ohropax ab! Das will ich.» Gerührt bedankt sich Simone: «Ich freue mich!» Auch Yavuz lässt die Situation nicht kalt. Sichtlich bewegt, nimmt sie Fella in den Arm und sagt: «Ich finde dich süss! Ich finde das jetzt gerade richtig schön von dir.»

Wenn die anderen wüssten, was sich die Schweizer Kandidatin Ariel (22) an Tag fünfzehn geleistet hat, hätte es wohl einen weiteren Grund zum Weinen gegeben: Als die 22-Jährige mit Samira Yavuz zur Wasserstation geht, um Geschirr zu spülen, verrät sie ihrer Freundin: «Ich habe heute darin gebadet.» Dabei blickt sie auf den Trog, in dem Yavuz gerade die Näpfe spült. «Irgendwie ekelt es mich jetzt an, wenn ich das so sehe. Habe mich rasiert, meine Intimhaare sind da drin jetzt!» Das Geständnis löst bei Yavuz nicht Entsetzen, sondern schallendes Gelächter aus. «Deine Schambehaarung?», fragt sie ungläubig. «Und was ist so das Krasseste, was du mit Ariel geteilt hast?», malt sie sich in Gedanken eine Situation aus. «Ach, ich hatte ihre Schambehaarung auf dem Teller gehabt.» Ihre Mitcamper liessen sie nichts von der Aktion erfahren. Den Zuschauern blieb sie allerdings nicht verborgen. Ob auch das zu ihrer Rauswahl an Tag 15 beigetragen hat? Wer weiss...