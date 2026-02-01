Hardy Krüger jr. weiss bis heute nicht, woran sein Vater starb oder wo er begraben liegt. Jetzt verrät desse Ehefrau Alice die mysteriösen letzten Worte, die der berühmte deutsche Schauspieler an seinen Sohn richtete.

Sophie Ofer Redaktorin People

Schon vor zwei Tagen hat Hardy Krüger junior (57) im Dschungelcamp offen darüber gesprochen, dass er bis heute nicht wisse, woran sein Vater Hardy Krüger senior (1928–2022) gestorben ist – und wo er begraben liegt. Der Schauspieler leide unter dieser Ungewissheit.

Während der 57-Jährige im australischen Dschungel offen damit ringt, meldet sich seine Ehefrau Alice Krüger (48) in den Medien zu Wort. In einem RTL-Interview schildert sie, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr Mann keinerlei Kenntnis über die Todesumstände seines Vaters hat. 2008 sei Hardy Krüger sr. noch mit Ehefrau Anita an der Hochzeit seines Sohnes gewesen. Bald danach habe das Vater-Sohn-Verhältnis jedoch zu bröckeln angefangen.

«Und jetzt wird es still»

Einen eindeutigen Moment des Bruchs habe es nie gegeben. Ein wichtiger Wendepunkt sei jedoch eine Anfrage gewesen, die Krüger jr. von einem Theater bekam. Er sollte eine Rolle übernehmen, die seinem Vater besonders am Herzen lag. Im Zuge dieses Engagements sei es zu Missverständnissen im Zusammenhang mit Übersetzungsrechten gekommen. Wie Alice Krüger berichtet, sei ihr Mann lediglich als Schauspieler angefragt worden, nicht als jemand, der sich um rechtliche Details kümmert.

Doch sein Vater schien ein Problem mit der Situation zu haben. Krüger jr. erhielt einen Brief von seinem Vater, der ihn schwer traf. Darin warf er ihm vor, man hätte ihn innerhalb der Familie zu dem Thema fragen müssen. Besonders unter die Haut sei der letzte Satz seines Vaters gegangen: «Und jetzt wird es still.» Und so sollte es auch kommen – es waren die letzten Worte, die sein Vater je an ihn richten würde. Der Kontakt riss vollständig ab.

Hardy Krüger jr. versuchte noch lange, den Kontakt mit seinem Vater zu halten. «Ich weiss, dass er ihm jedes Jahr zu Weihnachten, Ostern, zum Geburtstag oder wenn mit den Kindern was war, immer E-Mails geschickt hat, um ihn auf dem Laufenden zu halten», berichtet Alice Krüger. Doch eine Antwort bekam er von seinem Vater nie zurück – bis zu dem Moment, als sich Anita, die Ehefrau von Krüger sr., bei ihnen meldete.

Ein Ende ohne Abschluss

«Das erste Mal kam von dieser E-Mail eine Antwort von Anita, nämlich die Antwort, dass sein Vater verstorben ist», erzählt Alice. Genauere Details über die Umstände seines Todes oder den Standort seines Grabes verriet Anita nicht. Sie wünsche ausserdem, «in Frieden» gelassen zu werden. Für Krüger jr. ein herber Schlag, den Vater auf diese Weise zu verlieren. «Es wird nie einen Abschluss geben», so Alice Krüger wehmütig.

Im Dschungelcamp öffnet Krüger jr. vor allem im Gespräch mit Patrick Romer (30) sein Herz. «Kein Mensch weiss wirklich, was passiert ist.» Auf die Frage, woran sein berühmter Vater starb, sagt er nur: «Wenn ich das wüsste …» Vor allem schmerzt ihn, dass er nicht einmal einen Ort zum Trauern hat. Im Dschungelcamp gibt er an, nur zu wissen, dass es in der Todesnacht einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gab. Für ihn und seine Schwestern Christiane (80) und Malaika (59) sei die Ungewissheit «ganz furchtbar».

Der legendäre deutsche Schauspieler Hardy Krüger sr. verstarb am 19. Januar 2022 in Palm Beach, Kalifornien (USA). International bekannt wurde er durch Hollywood-Filme wie «Hatari!» (1962) und «Der Flug des Phoenix» (1965). Er überlebte den Zweiten Weltkrieg als jugendlicher Soldat, distanzierte sich später klar vom Nationalsozialismus und engagierte sich gegen Rechtsextremismus.