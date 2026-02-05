Im Dschungelcamp 2026 sichert sich Ariel mit Pöbeln und Kreischen den grössten Follower-Zuwachs und verdoppelt ihre Zahlen nahezu. Doch die Vergangenheit zeigt: Wer online gewinnt, trägt nicht automatisch die Krone.

Gil Ofarim steigert Instagram um 20 Prozent auf 120'000 Follower

Drama lohnt sich: Das ist jetzt schon die Lehre, die das Dschungelcamp 2026 seinen Zuschauerinnen und Zuschauern mitgibt. Teilnehmerin Ariel (22), die sich seit Beginn der Show vor allem mit Pöbeln, Kreischen und starken Meinungen bemerkbar macht, sichert sich so nicht nur ordentlich Sendezeit, sondern auch den grössten Follower-Zuwachs: Mit einem Plus von 105'000 Followern hat sie ihre Zahlen auf Instagram nahezu verdoppelt. Das Publikum ist offensichtlich fasziniert von der Baslerin – ob die Liebe so weit geht, dass es auch für sie zum Telefon greift und sie zur Dschungelkönigin krönt, wird sich zeigen.

Samira Yavuz (32) hat mit ihrer gescheiterten Ehe für eines der Hauptthemen im diesjährigen Camp gesorgt. Als betrogene Ehefrau, die eine der Ex-Affären ihres Ex-Mannes im Camp zur Rede stellte, hatte sie die Sympathien auf ihrer Seite. 69'000 neue Follower und damit ein Wachstum von 17 Prozent auf ihrem Instagram-Konto kann sie verbuchen. Ihre bereits rausgeflogene Konkurrentin Eva Benetatou (33) konnte dagegen nur 5000 neue Follower aus der Show mitnehmen, was lediglich 1,9 Prozent entspricht.

Ofarim und Ballack profitieren vom Dschungel

Auf Platz drei im Follower-Ranking landet Gil Ofarim (43). Er gehörte im Vorfeld zu den vermutlich bekanntesten Teilnehmern – einerseits dank seiner Musikkarriere, nicht zuletzt aber wegen seiner erlogenen Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter. Auch er konnte auf Instagram vom Dschungel profitieren: Seine Follower-Anzahl wuchs von 100'000 um 20 Prozent. Ob er einen Teil seines Zuwachses auch der Schweizerin Ariel verdankt? Sie lässt keine Gelegenheit aus, ihm zu sagen, wie wenig sie von ihm hält. Gut möglich, dass sie mit ihren ständigen Sticheleien genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie eigentlich möchte und so die Beliebtheit Ofarims nach oben treibt.

Nicht weit unter Gil Ofarim findet sich Simone Ballack (49), die mit 14.500 neuen Followern nun bei rund 95.000 Fans auf Instagram steht und 18,2 Prozent hinzugewonnen hat. Einen ähnlich soliden Zuwachs verzeichnete «Hot oder Schrott»-Tester Hubert Fella (58), der sich auf 73.000 Follower hocharbeiten konnte, was 21,7 Prozent entspricht – beziehungsweise 13.000 neue «Follow»-Klicks.

Die Schlusslichter unter den verbliebenen Campern bilden «Bauer sucht Frau»-Teilnehmer Patrick Romer (30) und Hardy Krüger jr. (57) Ihre Gefolgschaft wächst zwar, aber ohne Ausreisser nach oben: Bei Romer um 13'000 beziehungsweise 10,6 Prozent, bei Krüger um 4000 beziehungsweise 5,5 Prozent. Letzterer darf sich derzeit über 76'400 Follower freuen.

Follower-Gewinner werden nicht automatisch König

Wird Ariel dank ihrer hohen Followerzahl also beim Finale am Sonntag zur Dschungelkönigin gekürt? Die Krone sollte man ihr in Gedanken noch nicht reichen: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Teilnehmenden mit den meisten Social-Media-Zuwächsen während der Show nicht automatisch auch König oder Königin werden. In der Staffel 2024 gewann Lucy Diakovska (49), obwohl Heinz Hoenig (74) und Leyla Lahouar (29) einen deutlich grösseren Follower-Zuwachs verzeichnen konnten. 2025 siegte Lilly Becker (49) als Dschungelkönigin, doch Alessia Herren (24) gewann am meisten Follower über Plattformen hinweg. Polarisierende oder besonders präsente Kandidatinnen und Kandidaten profitieren auf Social Media zwar stärker – den tatsächlichen Show-Sieg sagt das aber nicht voraus.