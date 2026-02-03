Sorge um Dschungel-Star Gil Ofarim

Gil Ofarim verletzt sich in der neusten Folge vom Dschungelcamp. Nach einem Sturz bei einer Prüfung bleibt der Sänger schmerzerfüllt liegen.

Dr. Bob (75) informiert Camp über Ofarims Zustand in der Folge

Fynn Müller People-Redaktor

Drama im Dschungelcamp: Sänger Gil Ofarim (43) hat sich bei einer Prüfung verletzt. Kurz vor Start der Dienstagsfolge melden sich die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) zu Wort: «Es hat einen Unfall gegeben», so Zietlow. Ofarim gerät während einer Prüfung ins Straucheln, stürzt auf die Seite und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen.

Der Vorfall ereignet sich während der Prüfung «Schwierige Fanggelegenheit». Der Sänger und seine Mitstreiterin Eva Benetatou müssen sich über schwankende, rutschige Insel-Pads zu einem Buzzer kämpfen. Dort regnet es nach dem Drücken Sterne, die sie im richtigen Moment fangen müssen. Doch der glitschige Untergrund wird ihm zum Verhängnis: Ofarim verliert das Gleichgewicht und stürzt schwer.

«Habe ich noch nie erlebt»

Die Mitarbeiter eilen herbei, Ofarims Mitstreiterin Eva Benetatou (33) blickt schockiert in die Kamera: «Das habe ich noch nie erlebt.» Nach dem Unfall kehrt Benetatou alleine ins Camp zurück und informiert die anderen Teilnehmer: «Es fehlt jemand. Er ist unglücklich ausgerutscht und gefallen. Das Spiel wurde unterbrochen.» Es herrscht Fassungslosigkeit im Camp. «Krasse Scheisse», sagt Schauspieler Stephen Dürr (51).

Erst gegen Ende der Sendung wird aufgelöst, wie schlimm es wirklich um Gil Ofarim steht. Kult-Arzt Dr. Bob (75) kommt ins Camp und verkündet die Nachricht gleich selbst. «Wir haben ihn zur Sicherheit ins Spital gebracht», sagt Dr. Bob. Auf eigenen Wunsch kehrt der Sänger ins Dschungelcamp zurück und setzt sein Abenteuer in Australien fort.

Mit Ariel (22) ist auch noch eine Schweizerin im Rennen um die Dschungelkrone.