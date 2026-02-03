Ariel sorgt im Dschungelcamp 2026 für Aufregung. Ihr Ex-Freund Giuliano Hedinger bestätigt, dass sie sich auch ausserhalb des Australischen Dschungels so verhält, zu Hause gar noch schlimmer ist.

Ariel (22) provoziert, schreit und polarisiert im diesjährigen Dschungelcamp. Die Aufmerksamkeit und Schlagzeilen sind ihr damit sicher. Doch ist das alles nur Show oder tickt die Baslerin wirklich so? Einer, der das wissen sollte, ist ihr Ex-Freund, der Reality-TV-Star Giuliano Hedinger.

In der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mit hier raus! Die Stunde danach» wird der Schweizer gefragt, wie er seine Ex im Dschungelcamp erlebt. «Ariel ist eigentlich genau so, wie ich sie kenne». Weiter: «Sie provoziert halt extrem und sie versucht immer wirklich so das gefühlt schlimmste aus jemandem rauszuholen. Sie hakt auch immer komplett nach, sie hört auch nicht auf und ich glaub, das wird sie auch 100% bis zum Schluss durchziehen».

Er selbst empfindet ihr Verhalten als «ziemlich drüber irgendwie» und ist der Meinung, dass sie sich «etwas zurückhalten, ein bisschen raushalten» sollte. Schliesslich seien das «alles so gestanden, erwachsene Menschen und sie gräbt da viel zu tief bei Dingen, die sie eigentlich nichts angehen».

«Sie ist draussen noch extremer»

Wenn er ihr einen Rat geben müsste, wie würde dieser aussehen, will Moderatorin Angela Finger-Erben (46) wissen. «Sie kann ja schon direkt sein und ehrlich sein zu den Leuten. Aber einfach mit ein bisschen Niveau und auch nicht so respektlos werden und immer nur negativ reden». Er kenne sie so, wie sie sich im Dschungel gebe. «Sie ist draussen noch extremer, also darum. Ich hab eigentlich nichts anderes erwartet.»

Angerufen habe er nie für sie – aber auch für niemand anderen sonst. Falls er einen Anruf absetzen müsste, dann würde dieser aber nicht auf ihr Konto gehen, sondern auf jenes von Samira Yavuz (32). Sie sieht er gemeinsam mit seiner Ex und Gil Ofarim (43) im Finale. Wem seine Unterstützung dann gelten würde, ist nach seinem Auftritt in «Der Stunde danach» nun auch klar.

Gemeinsames Kind mit Reality-TV-Star

Auch auf Instagram meldete sich Hedinger zu Wort, erklärte dort, dass über ihn getätigte Aussagen von Ariel im Dschungelcamp nicht stimmen würden. «Leider verdreht sie die Tatsachen immer wieder». Vor ihrem Einzug habe er eine Unterlassungsklage von ihr erhalten, «was natürlich ebenfalls ein ziemlich cleverer Schachzug von ihr war. So kann sie ungestört immer wieder alles und jeden schlechtreden, ohne dass ihr jemand etwas anhaben kann».

Für ihn ist klar, dass es seiner Ex an Selbstreflexion mangelt. «Ich denke, langsam merkt jeder, dass sie im Dschungel ausschliesslich negativ über alles und jeden spricht und sich kein einziges Mal selbst reflektiert oder auch nur einmal etwas Kritisches über sich selbst sagt.»

Giuliano Hedinger und Ariel nahmen 2023 im Datingformat «Love Fool» teil, waren allerdings bereits davor ein Paar. Nach knapp zwei Jahren Beziehung trennten sie sich 2024. Sie haben eine gemeinsame Tochter namens Ileyna Amani (1). Im Zusammenhang mit ihr kommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen dem Ex-Paar.