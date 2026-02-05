Camper wollen Gil Ofarim nicht mehr im Dschungel haben

Am 14. Tag im australischen Dschungel eskaliert der Streit zwischen Gil Ofarim (43) und der Schweizer Kandidatin Ariel (22). Beleidigungen fliegen, die Nerven liegen blank – und die Mitcamper stellen sich gegen Ofarim.

Darum gehts Gil Ofarim sorgt im Dschungelcamp für Streit und Diskussionen

Simone Ballack und Ariel kritisieren Ofarim scharf vor den Mitcampern

Bei einer Essenschallenge sichern Ofarim und Romer zusammen fünf Sterne

In Australien ist das Ende das Dschungelabenteuers für die sieben noch verbliebenen Stars langsam absehbar. Es wird auch langsam Zeit, denn das Nervenkostüm ist bei allen angeschlagen, es wird gelästert, ausgerufen und geklagt. Dabei haben die Camper besonders einen auf dem Kieker: Gil Ofarim (43).

Die Schweizer Kandidatin Ariel (22) stichelt bereits seit Tag eins gegen ihn. An Tag 14 eskaliert ein Streit der beiden am Lagerfeuer. So wirft Ofarim ihr vor, schadenfreudig zu sein, was sie nicht akzeptieren will. Ihm fehlt es an Energie und Nerven für die Diskussion, will diese mit einem einfach «Leck mich am Arsch» beenden. «Nein ich leck dich nicht im Arsch, sonst hab ich noch irgendwelche Krankheiten», kontert Ariel und fährt weiter mit: «Du bist ein Lügner und du bleibst ein Lügner. Ob du verletzt bist oder nicht, hat nix damit zu tun, dass du ein schlechter Mensch bist.» Für sie ist Ofarim einfach «verlogen von vorne bis hinten» und «krank, einfach krank».

Es ist allerdings nicht nur Ariel, die sich negativ über Ofarim äussert. Auch Simone Ballack (49) bringt ihren Missmut im Gespräch mit Hardy Krüger jr. (57) zutage. «Wenn Gil gewinnt, dann wäre das für mich nicht okay», so Ballack. Ihr Gesprächspartner ergänzt: «Ich finde es erstaunlich, dass er immer noch hier ist.» Ballack nickt: «Ja, ich kann das nicht nachvollziehen, weil da fühle ich mich auch verarscht.» Sie könne nicht verstehen, weshalb die Zuschauer weiterhin für den Sänger anrufen. «Mich macht das sauer». In der Ofarim-Diskussion meldet sich auch Samira Yavuz zu Wort «Wir können aber auch keine Richter sein. Wir können ihn nicht mobben.»

«Die fressen nämlich alles weg»

Nach seinem Sturz war Ofarim an Tag 13 für die Dschungelprüfung noch gesperrt, einen Tag später erhält er von Doktor Bob allerdings das Go – und wird von den Mitcampern sogleich in die Prüfung gewählt. Auch hier fehlt es Simone Ballack an Verständnis. «Wer wählt denn das? Ich würde ihm einfach keine Plattform mehr bieten, aber jeder sieht das anders.» Dann wird plötzlich klar, aus welchem anderen Grund – abgesehen vom Davidsternskandal – Ballack kein Fan von Ofarim ist: So meint sie, dass das Liebesaus von Ofarim und seiner Ehefrau zeitlich mit seiner Teilnahme bei «Let's Dance» zusammenfalle und deutet damit eine Affäre zwischen dem Sänger und seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) im Jahr 2017 an. Ballack hat bereits mehrfach erwähnt, eine gute Bekannte von Ofarims Ex-Frau Verena Ofarim zu sein.

Doch weg von den Spekulationen zurück zur Sternenjagd, auf die sich Ofarim gemeinsam mit TV-Bauer Patrick Romer (30) begibt. «Wenn Essen kommt, haben wir genau die richtigen zwei am Start. Die fressen nämlich alles weg», kommentiert Ballack die beiden Prüflinge. Und als hätte sie es vorhergesagt, müssen sich die beiden tatsächlich in einer Essenschallenge beweisen. Für Ofarim ist dies bereits die Dritte. Das Duo schlägt sich gut und sichert sich schlussendlich fünf von sieben möglichen Sternen. Ob die gestillten Mägen die Mitcamper etwas versöhnlicher gegenüber Ofarim werden lassen wird sich zeigen. Klar hingegen ist, dass das Dschungelabenteuer für Hardy Krüger jr. beendet ist. Er hat nicht genügend Anrufe erhalten.