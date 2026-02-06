Schweizerin Ariel fliegt aus dem Dschungelcamp

Schweizerin Ariel muss das Dschungelcamp verlassen. Die TV-Zuschauer haben die Baslerin an Tag 15 aus dem Camp gewählt.

Darum gehts Schweizerin Ariel fliegt am Tag 15 aus australischem Dschungelcamp

Noch fünf Prominente kämpfen um die Dschungelkrone, Finale am 8. Februar

Ariel ist die siebte ausgeschiedene Kandidatin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Das Dschungel-Abenteuer der Schweizer Reality-Darstellerin Ariel (22) ist vorbei: Die Baslerin wird an Tag 15 aus dem Camp gewählt. Damit ist sie die siebte Kandidatin, die den australischen Dschungel dieses Jahr frühzeitig verlassen muss.

Ihre Mitkandidaten können es nicht glauben: «Nie im Leben!», ruft Samira Yavuz immer wieder (32) aus, als die Entscheidung gefallen ist. Mit Yavuz hat sie während ihrer Dschungel-Zeit eine heranwachsende Freundschaft verbunden. Auch Simone Ballack (49), die knapp am Aus vorbei geschrammt ist, ist völlig ungläubig. Ariel wird von den allen umarmt und getröstet. Die 22-jährige Baslerin hat mit ihrer schrillen und direkten Art im Dschungel immer wieder für Aufsehen und Kontroversen gesorgt.

Vor der Schweizerin aus der Show geflogen sind Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62), Reality-Star Umut Tekin (28), Model Mirja du Mont (50), Schauspieler Stephen Dürr (51), Reality-Star Eva Benetatou (33) und Schauspieler Hardy Krüger jr. (57).

Diese Prominenten sind noch dabei

Damit sind jetzt noch fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rennen um die Dschungelkrone: TV-Bauer Patrick Romer (29), Reality-Star Samira Yavuz , Musiker Gil Ofarim (43), Ex-Spielerfrau Simone Ballack (49) und Reality-Star Hubert Fella (57).

Wer folgt auf Lilly Becker (49), die die letzte Staffel gewann? Das Finale läuft am 8. Februar um 20.15 Uhr auf RTL – Blick tickert live.