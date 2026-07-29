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Internationaler Promi schwelgt mit alter SBB-Karte in Erinnerungen

Ein Instagram-Post einer prominenten Frau sorgt für Nostalgiegefühle. Das alte SBB-Dokument sieht man heute nicht mehr so.
Publiziert: 14:22 Uhr
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Shawne Fileding postet ihre alte SBB-Grundkarte und verrät somit gleichzeitig ihre einstige Adresse.
Foto: Instagram / Shawne Fielding

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • US-Promi-Dame teilt altes SBB-Dokument mit ihrem Foto von 1997
  • Bild zeigt sie mit Hermès-Tuch und geschlossenen Augen
  • SwissPass ersetzte Grundkarte 2015, neue Foto-Standards seitdem
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Saskia SchärRedaktorin People

Ein Schwarzweiss-Foto prangt auf einem blauen Stück Papier, an dessen Seite eine rosafarbene Bergkette abgedruckt ist, auf der silberne Busse, Züge und Schiffe entlangfahren. Genau dieses Bild hat ein internationaler Promi auf Instagram hochgeladen. All jenen, die noch im vergangenen Jahrhundert zur Welt gekommen sind, dürfte das Bild bekannt vorkommen. Es handelt sich dabei um ein einst weit verbreitetes SBB-Dokument – eine sogenannte Grundkarte. 

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Doch wer ist die Frau, die mit Tuch, flauschiger Jacke und – besonders bemerkenswert – mit geschlossenen Augen auf dem Foto zu sehen ist? Shawne Fielding (57). Die Society Lady und einstige Schönheitskönigin lebte jahrelang hierzulande. Wie dem Dokument weiter zu entnehmen ist, wohnte sie einst an der Brunnadernstrasse im edlen Berner Quartier Elfenau/Brunnadern.

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«Fast ins Schwarze getroffen»

Die Grundkarte diente bis zur Einführung des SwissPass 2015 als Basis für Abos, das konkrete Abo wurde dann separat gelöst und war auf der Grundkarte nicht ersichtlich. Das Dokument von Fielding wurde 1997 ausgestellt, wie sie in ihrer Caption verrät, wo sie noch weitere Details zu ihrem Foto preisgibt: «Ein Mantel aus dem Fell weiblicher Nerze, ein Hermès-Tuch, die Augen geschlossen – fast ins Schwarze getroffen!».

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Heute würde ein solches Foto wohl kaum mehr akzeptiert werden. «Die Anforderungen und Bestimmungen für Portraitfotos haben sich in den letzten 30 Jahren verändert», heisst es diesbezüglich auf Blick-Anfrage vonseiten der SBB. «Zum Ausstellungszeitpunkt wurde das Portraitfoto anhand der geltenden Bestimmungen wohl als passend beurteilt». Ausgestellt worden seien die Karten jeweils in den Reisezentren der verschiedenen Transportunternehmen.

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