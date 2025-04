1/16 Shawne Fielding kehrt ins Reality-TV zurück. Foto: RTLZWEI - Luis Zeno Kuhn

22 Persönlichkeiten nehmen teil, darunter Martin Semmelrogge und Anouschka Renzi

Michel Imhof

2018 zog sie gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Patrick Schöpf (56) ins «Sommerhaus der Stars», rund sieben Jahre später ist Shawne Fielding-Williams (55) wieder im Reality-TV zu sehen. Ab Mai spielt sie im RTLzwei-Format «Kampf der Realitystars» mit.

«Es hat total Spass gemacht und war eine grosse Herausforderung», sagt die Society-Lady zu Blick. «Und Reality-TV sorgt dafür, dass ich bodenständig bleibe.»

Auch Martin Semmelrogge und Anouschka Renzi sind mit dabei

Das Konzept der Sendung: In einer Sala in Thailand kommen 22 Persönlichkeiten zusammen und kämpfen um den Titel als «Realitystar 2025» und 50'000 Euro Preisgeld. Mit dabei sind in der mittlerweile sechsten Staffel des Formats sind etwa Schauspieler Martin Semmelrogge (69), Darstellerin Anouschka Renzi (60), Fussballer Ailton (51) und die ehemalige Pornodarstellerin Annina Semmelhaack (46). Aber auch aus dem Reality-TV bekannte Gesichter wie Can Kaplan (28), Giuliana Farfalla (28), Hati Suarez (25) und die österreichische Trash-TV-Königin Tara Tabitha (33) gehören zu den Teilnehmern.

Pro Sendung kommen zwei neue Prominente hinzu, zwei werden rausgewählt. «Ich war zusammen mit alten Freunden und habe lässige, taffe junge Menschen kennengelernt», schwärmt Fielding-Williams.

Für die ehemalige Miss Dallas war es auch nach dem «Sommerhaus der Stars» eine neue Herausforderung. Dort landete sie mit ihrem Ex-Partner, dem Ex-Eishockeyprofi Patrick Schöpf, auf dem zweiten Platz. Bei «Kampf der Realitystars» sei es «total anders, weil die Herausforderung ganz allein mir galt. Aber ich hatte einen Riesenspass».

«Die Teilnehmer sind zum Schreien komisch»

Shawne Fielding pendelt aktuell zwischen der Schweiz und dem US-Bundesstaat Texas. Seit 2022 ist sie zum zweiten Mal mit dem US-Geschäftsmann Charles Williams (71) verheiratet.

Im Reality-TV wird man sie weiterhin sehen. Die Produktionen haben es ihr angetan. «Mir macht das Spass, mindestens jedes zweite Jahr an so einer Sendung teilzunehmen», sagt sie. «Es macht total viel Spass, ist auch dramatisch und die Leute, die da mitmachen, sind wirklich zum Schreien komisch.»

«Kampf der Realitystars» läuft ab dem 7. Mai 2025 auf RTLzwei und eine Woche vorher auf dem Streamingdienst RTL+.