Shawne Fielding gratuliert ihrem Sohn Roman Borer-Fielding zum 22. Geburtstag und seinem Masterabschluss in London. Der Sohn des ehemaligen Schweizer Botschafters Thomas Borer hat BWL studiert und arbeitet als Model und Skilehrer.

Evelyne Rollason Redaktorin People

«Alles Gute zum Geburtstag, mein wundervoller Sohn. Du machst das Leben der Menschen um dich herum zu einem freudigen Anlass», schreibt die stolze Mutter Shawne Fielding (55) zu einer Serie Bilder von ihrem Sohn Roman Borer-Fielding, der heute am 27. Mai seinen 22. Geburtstag feiert.

Und Grund zum Feiern hat der älteste Sohn vom Shawne Fielding und ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer (67), offenbar gleich doppelt. «Ich bin so stolz auf dich und deinen abgeschlossenen Master in London», schreibt seine Mutter, die schweizerisch-amerikansiche Schauspielerin zum Geburtstagspost. Das erste Bild zeigt die stolze Mutter mit ihrem Sohn, bei der Masterabschlussfeier in London.

BWL-Student, Model und Skilehrer

Laut Linkedin hat der Promi-Sohn 2024 BWL an der deutsch-englischsprachigen Hult International Business School abgeschlossen und war von 2020 bis 2023 Praktikant bei Dr. Borer Consulting – der Firma seines Vaters. Daneben arbeitete er als Skilehrer in Grindelwald. Und – gemäss den Bildern auf Instagram – modelt Roman Borer-Fielding gelegentlich.

«Du Rockstar», schliesst Shawne Fielding ihre Glückwünsche an Sohn Roman und zeigt dazu nicht nur Fotos von sich und ihrem Sohn, sondern auch einige Bilder von ihm als Model sowie einige Schnappschüsse aus der Kindheit.

Thomas Borer und Shawne Fielding waren von 1999 bis 2014 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Roman hat noch eine jüngere Schwester Ruby Borer-Fielding (17). Nach der Scheidung erhielt Thomas Borer 2010 das Sorgerecht für die beiden Kinder und lebte mit ihnen in Zürich.

