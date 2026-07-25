Fans der Grasshoppers legen am Samstagnachmittag kurzfristig einen IC der SBB lahm. Auf der Strecke zwischen Zürich und Bern betätigten sie mehrfach den Notstopp und lösten Rauchalarm aus. Der Grund: Sie protestieren auf dem Weg ins Stadion für mehr Extrazüge.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grasshoppers-Fans blockieren IC-81 vor Bern mit Notstopp und Rauchalarm

Protest gegen SBB: Fans fordern mehr Extrazüge für Fussballspiele

Vier Zugstopps, Umleitungen via Langenthal und Burgdorf, Polizei sichert Bahnhof Bern

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Für eine Blick-Leserin wird die Zugreise nach Bern am Samstagnachmittag zu einem mühseligen Unterfangen. Zum Zeitpunkt eines Telefonats mit der Leserreporterin steht der IC-81 bereits seit 20 Minuten vor dem Grauholztunnel kurz vor Bern. «Ich habe keine Ahnung, wann es weitergeht», sagt sie zu Blick. Im Hintergrund ist das Stöhnen der genervten Passagiere zu hören.

Schon weiter hinten auf der Strecke war der Zug bereits mehrfach stehengeblieben. Denn Anhänger der Grasshoppers hatten mehrfach einen Notstopp absichtlich eingeleitet. Hinter der gezielten Blockade steckt eine Protestaktion der Fussballfans gegen die Schweizerischen Bundesbahnen. «Die SBB baut den Einsatz von Extrazügen systematisch ab», heisst es auf einem Flyer, den die GC-Fans im Zug verteilten.

Die Fans sind in ihrer Botschaft deutlich

Grund für den Groll der GC-Fans: Zum Saisonstart der Superleague haben sich die SBB entschieden das Angebot an Extrazügen zu minimieren. Deshalb heisst es auf dem Flyer, man wolle ein Zeichen setzen, dass Fussballfans und unbeteiligte Reisende voneinander getrennt werden sollten. Denn ohne Trennung gelangten die Fussballfans oft erschwert an Auswärtsspiele, während die unbeteiligten Reisenden durch Feierlaune der Grasshopper-Fans gestört würden. Ein Verlust für beide Seiten, so stellt es der Flyer dar. Und macht deutlich, bei wem der Ärger geltend gemacht werden sollte: bei den SBB.

Die Leserin findet diese Vorgehensweise nicht unterstützenswert. «Ich verstehe, wenn die SBB weniger Extrazüge mehr anbieten möchte, wenn diese nach jedem Match zerstört hinterlassen werden.»

Die Behörden wurden eingeschaltet

Auf Blick-Anfrage bestätigen die SBB den Vorfall. Viermal ist der Zug zum Stehen gekommen. Neben dem Notstopp wurde auch ein Rauchalarm wegen Zigaretten ausgelöst. Durch den Vorfall wurde die betroffene Strecke blockiert und die anderen Züge mussten via Langenthal und Burgdorf umgeleitet werden. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen.

Am Bahnhof wurden zudem Einsatzkräfte der Verkehrspolizei stationiert, welche gemeinsam mit Beamten von der Kantonspolizei Bern die Lage überwachen sollten. Das bestätigt auch die Kantonspolizei Bern. Laut den SBB dürfen die Fans am Bahnhof auf den Zug nach Lausanne umsteigen.



