Murat Yakin begeistert mit der Nati derzeit die Welt an der Fussball-WM. Doch nicht nur seine Leistungen als Trainer geben zu reden, sondern auch sein Style und Aussehen. So wird Yakin zum heimlichen Star der Weltmeisterschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Murat Yakin führt Nati ins WM-Viertelfinale und wird gefeiert

Fans weltweit vergleichen ihn mit Hollywood-Stars und Kult-Ikonen

Social Media feiert ihn wie Erling Haaland mit Tausenden Kommentaren

Silja Anders Redaktorin People

Cooler Blick, grau-melierte Haare und die markante Brille – so kennt man Murat Yakin (51), der die Nati am Dienstagabend in den Viertelfinal der WM führte.

Während die Nati und ihre Fans jubeln, rückt zwangsweise auch Murat Yakin einmal mehr in den Fokus. Diesmal jedoch nicht nur wegen seiner Trainer-Fähigkeiten, sondern wegen seines Aussehens.

Schon bei der EM begeisterte Yakin

Wir erinnern uns: An der Europameisterschaft 2024 sorgte Yakin bereits für Begeisterung. Besonders seine Brille wurde mit einem Mal zum Kultobjekt, alle wollten so aussehen wie der Nati-Trainer. Blick erfreute damals die Fan-Herzen mit einer Karton-Version der Brille zum Ausstanzen in der Zeitung. Schon damals schwärmte die Schweizer Prominenz von Yakin und kopierte eifrig seinen Style.

Zwei Jahre später geht der Hype von neuem los – und diesmal beschränkt er sich nicht nur auf die Schweiz oder Europa. Yakin wird weltweit zum Star und Fans rund um den Globus können gar nicht genug bekommen von unserem coolen Trainer.

«Attraktivster Trainer»

Auf Social Media wird er mindestens genauso gefeiert wie Norwegens Wunder-Torschütze Erling Haaland (25). «Er ist einfach so heiss», schreiben manche Fans unter Bilder von Murat Yakin. «Miami Yakin», findet ein weiterer Bewunderer Yakins. Eine Anspielung darauf, dass der Trainer mit seinem Style der Figur James «Sonny» Crockett – gespielt von Don Johnson – aus der Kult-Serie «Miami Vice» ähnelt.

Für viele erinnert Yakin auch an einen Charakter eines Films von Quentin Tarantino, der in den 1970er-Jahren spielt, während andere ihn mit Hollywood-Star Mads Mikkelsen vergleichen, der ebenfalls für seine coole Art bekannt ist. «Er ist der attraktivste Trainer, den die Weltmeisterschaft jemals gesehen hat», schwärmt ein anderer Fan.

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Auch Murat Yakins Kleidung sorgt für Begeisterung. Puma rüstet den Schweizerischen Fussballverband grösstenteils aus, wozu auch die Ausstattung der Trainer gehört. Es verwundert daher nicht, dass Yakin auf Kleidung der Marke setzt.

Besonders begeistert scheint er von Pumas Jubiläumskollektion zu Ehren von Pep Guardiola bei Manchester City zu sein – schliesslich bezeichnet er sich selbst als «Riesenfan von Pep». Und die Welt ist nun ein Riesenfan von Murat Yakin. Wer weiss, vielleicht trägt Pep Guardiola demnächst die markante Yakin-Brille.