Bei den Nati-Spielen ist auch SRF-Kommentator Sascha Ruefer immer mittendrin. Seine emotionalen Ausbrüche sind längst legendär. Auch mit dem Vargas-Jubel und dem Weiterkommen in den WM-Viertelfinal geht Sascha Ruefer aktuell viral.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sascha Ruefer begeistert mit emotionalem Kommentar bei Schweiz-Sieg an WM in Vancouver

Sein Jubel: «Jaaaa! Jaaaa! Die Schweiz steht im Viertelfinal! Wahnsinn!»

Zwei Zuschauer beschwerten sich, weil Jubel Kinder weckte – Ruefer entschuldigte sich

Tobias Wedermann Fussballchef

Die grossen Turniere im Fussball sind nicht nur die grossen Momente für die Spieler und Trainer auf dem Spielfeld, sie sind auch die Zeit, in der die Kommentatoren und Kommentatorinnen weltweit im Fokus stehen. Millionen hören ihnen zu, während sie Fussballgeschichte kommentieren dürfen. Nicht anders bei der Nati, die seit Jahren von SRF-Aushängeschild Sascha Ruefer begleitet wird. In den sozialen Medien ist der 54-Jährige längst Kult mit seinen emotionalen Ausbrüchen. Mit «Lauf, Xherdan, lauf!» beim Spiel gegen Serbien an der WM 2018 oder «Sommer hält! Sommer hält! Sommer hält!» im EM-Achtelfinal gegen Frankreich 2021 gehört auch Ruefer ein Stück TV-Geschichte.

In der Nacht auf Mittwoch war es wieder so weit. Und Ruefer hat nicht enttäuscht: «Rubén, mach ihn. Mach ihn, Rubén, mach ihn», sagt der Innerschweizer, als Rubén Vargas Anlauf zum fünften Penalty holt. Und wenige Sekunden später feiert die Schweiz mit: «Jaaa! Jaaa! Jaaaaa! Jaaaaaaa! Jaaaaa! Jaaaaaa! Die Schweiz steht im Viertelfinal! Jaaaaaa! Rubén Vargas schiesst die Schweiz in den Viertelfinal! Wahnsinn! Wahnsinn!»

Am Tag nach dem historischen Weiterkommen an der WM in Vancouver nimmt sich Ruefer kurz Zeit für Blick.

Blick: Sascha Ruefer, wie geht es Ihrer Stimme?

Sascha Ruefer: Meiner Stimme geht es gut. Ich meide Klimaanlagen, trinke viel und rede nicht viel mehr als nötig. Das nächste Highlight kann also kommen.

Sind Sie nicht heiser nach so einem Spiel?

Nein, ich bin selten heiser.

Wie hoch war Ihr Blutdruck in der Verlängerung und im Penaltyschiessen?

Das hab ich nicht gemessen. Verlängerung ist für alle Stress. Für Spieler wie auch für die Zuschauer. Ich mag keine Verlängerungen, und Elfmeterschiessen sind ein Graus – weil ich hinterher platt und kaputt bin.

Auf einem Video ist zu sehen, wie Sie ausgelassen jubeln. Gehen Sie immer so ab?

Es war halt ein emotionaler Moment. Aber ich wusste nicht, dass ich gefilmt werde. Man sieht immer mehr Kommentatorinnen und Kommentatoren, die sich selber beim Kommentieren filmen. Ich finde diese Selbstinszenierung lächerlich.

Ihr Vargas-Schrei geht in den sozialen Medien auf und ab. Haben Sie aus der Heimat Reaktionen erhalten?

Ich lese keine Reaktionen, nur was per Mail kommt. Und da war es wie immer. Die einen fanden es emotional und passend, andere gar nicht. Zwei Zuschauer oder Zuschauerinnen haben sich per Mail beschwert, dass mein Jubel die Kinder aufgeweckt hätte. Da hab ich mich entschuldigt und die Familie ins Sportpanorama eingeladen.

Ist es einer der grössten Momente, die Sie als Nati-Kommentator erlebt haben?

Definitiv. Die Schweiz hat Sportgeschichte geschrieben. Allerdings nicht aus heiterem Himmel und nicht durch Zufall. Die Viertelfinalqualifikation war die Bestätigung einer sichtbaren Entwicklung. Darum war es für mich zwar ein historischer, aber kein emotionaler Übermoment, weil ich es für absolut möglich hielt.

Was haben Sie gedacht, als Manuel Akanji seinen Penalty erneut verschossen hat?

Ach, es war ja nicht das erste Mal bei Manuel Akanji. Und genau so hat es sich nach dem Schuss auch angefühlt. Akanji ist einer der besten Verteidiger der Welt und spielt ein sensationelles Turnier. Dass auch ihm so etwas passiert, macht ihn so wunderbar normal. Und es ist diesmal ja nichts passiert. Aber ich nehm ihn beim Wort: Er darf nie mehr Elfmeter schiessen.