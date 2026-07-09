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Von «Lauf, Xherdan, lauf!» bis «Jaaa! Jaaa!»
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Ruefer-Jubelschreie sind Kult:Von «Lauf, Xherdan, lauf!» bis «Jaaa! Jaaa!»

«Es gab auch Beschwerden»
SRF-Ruefer geht mit Vargas-Jubel viral

Bei den Nati-Spielen ist auch SRF-Kommentator Sascha Ruefer immer mittendrin. Seine emotionalen Ausbrüche sind längst legendär. Auch mit dem Vargas-Jubel und dem Weiterkommen in den WM-Viertelfinal geht Sascha Ruefer aktuell viral.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
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«Rubén, mach ihn. Mach ihn, Rubén, mach ihn», sagt Sascha Ruefer vor dem entscheidenden Penaltyschuss im WM-Achtelfinal.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sascha Ruefer begeistert mit emotionalem Kommentar bei Schweiz-Sieg an WM in Vancouver
  • Sein Jubel: «Jaaaa! Jaaaa! Die Schweiz steht im Viertelfinal! Wahnsinn!»
  • Zwei Zuschauer beschwerten sich, weil Jubel Kinder weckte – Ruefer entschuldigte sich
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Tobias WedermannFussballchef

Die grossen Turniere im Fussball sind nicht nur die grossen Momente für die Spieler und Trainer auf dem Spielfeld, sie sind auch die Zeit, in der die Kommentatoren und Kommentatorinnen weltweit im Fokus stehen. Millionen hören ihnen zu, während sie Fussballgeschichte kommentieren dürfen. Nicht anders bei der Nati, die seit Jahren von SRF-Aushängeschild Sascha Ruefer begleitet wird. In den sozialen Medien ist der 54-Jährige längst Kult mit seinen emotionalen Ausbrüchen. Mit «Lauf, Xherdan, lauf!» beim Spiel gegen Serbien an der WM 2018 oder «Sommer hält! Sommer hält! Sommer hält!» im EM-Achtelfinal gegen Frankreich 2021 gehört auch Ruefer ein Stück TV-Geschichte.

In der Nacht auf Mittwoch war es wieder so weit. Und Ruefer hat nicht enttäuscht: «Rubén, mach ihn. Mach ihn, Rubén, mach ihn», sagt der Innerschweizer, als Rubén Vargas Anlauf zum fünften Penalty holt. Und wenige Sekunden später feiert die Schweiz mit: «Jaaa! Jaaa! Jaaaaa! Jaaaaaaa! Jaaaaa! Jaaaaaa! Die Schweiz steht im Viertelfinal! Jaaaaaa! Rubén Vargas schiesst die Schweiz in den Viertelfinal! Wahnsinn! Wahnsinn!»

Am Tag nach dem historischen Weiterkommen an der WM in Vancouver nimmt sich Ruefer kurz Zeit für Blick.

Blick: Sascha Ruefer, wie geht es Ihrer Stimme?
Sascha Ruefer: Meiner Stimme geht es gut. Ich meide Klimaanlagen, trinke viel und rede nicht viel mehr als nötig. Das nächste Highlight kann also kommen.

Sind Sie nicht heiser nach so einem Spiel?
Nein, ich bin selten heiser.

Wie hoch war Ihr Blutdruck in der Verlängerung und im Penaltyschiessen?
Das hab ich nicht gemessen. Verlängerung ist für alle Stress. Für Spieler wie auch für die Zuschauer. Ich mag keine Verlängerungen, und Elfmeterschiessen sind ein Graus – weil ich hinterher platt und kaputt bin.

Auf einem Video ist zu sehen, wie Sie ausgelassen jubeln. Gehen Sie immer so ab?
Es war halt ein emotionaler Moment. Aber ich wusste nicht, dass ich gefilmt werde. Man sieht immer mehr Kommentatorinnen und Kommentatoren, die sich selber beim Kommentieren filmen. Ich finde diese Selbstinszenierung lächerlich.

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Ihr Vargas-Schrei geht in den sozialen Medien auf und ab. Haben Sie aus der Heimat Reaktionen erhalten?
Ich lese keine Reaktionen, nur was per Mail kommt. Und da war es wie immer. Die einen fanden es emotional und passend, andere gar nicht. Zwei Zuschauer oder Zuschauerinnen haben sich per Mail beschwert, dass mein Jubel die Kinder aufgeweckt hätte. Da hab ich mich entschuldigt und die Familie ins Sportpanorama eingeladen.

Ist es einer der grössten Momente, die Sie als Nati-Kommentator erlebt haben?
Definitiv. Die Schweiz hat Sportgeschichte geschrieben. Allerdings nicht aus heiterem Himmel und nicht durch Zufall. Die Viertelfinalqualifikation war die Bestätigung einer sichtbaren Entwicklung. Darum war es für mich zwar ein historischer, aber kein emotionaler Übermoment, weil ich es für absolut möglich hielt.

Was haben Sie gedacht, als Manuel Akanji seinen Penalty erneut verschossen hat?
Ach, es war ja nicht das erste Mal bei Manuel Akanji. Und genau so hat es sich nach dem Schuss auch angefühlt. Akanji ist einer der besten Verteidiger der Welt und spielt ein sensationelles Turnier. Dass auch ihm so etwas passiert, macht ihn so wunderbar normal. Und es ist diesmal ja nichts passiert. Aber ich nehm ihn beim Wort: Er darf nie mehr Elfmeter schiessen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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